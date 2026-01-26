Авторы Kingdom Come: Deliverance объяснили, почему отказались от Англии и Германии в своей игре

Разработчики Kingdom Come: Deliverance рассматривали несколько возможных исторических сеттингов для своей хардкорной RPG, однако в итоге остановились на Богемии начала XV века — и сделали это не случайно. Как выяснилось, в числе альтернатив были средневековая Англия времён Робин Гуда и Германия, но от этих идей в Warhorse Studios довольно быстро отказались.

По словам дизайн-директора студии Виктора Бокана, ключевым приоритетом для команды всегда была максимальная историческая достоверность. Разработчики стремились создать мир, в котором игрок действительно чувствует себя «на месте», а все системы — от экономики до реакции NPC — логично отвечают на действия персонажа.

Именно этот подход и стал главной проблемой при выборе других регионов. Для глубокой реконструкции жизни Средневековья требуются годы исследований, архивные источники и экспертные знания. Warhorse же, по признанию Бокана, попросту ничего не знала об Англии или Германии на том уровне детализации, который они считали приемлемым.

Ситуацию сильно упростило то, что студия находится в Праге. Команда имела прямой доступ к местным архивам, университетам и историкам, а также работала с собственным штатным специалистом по истории, что позволило максимально точно воссоздать быт и культуру Богемии того времени.

Переход к другому сеттингу означал бы начать исследования практически с нуля, что поставило бы под угрозу саму идею правдоподобного мира. В итоге Warhorse решила опереться на знакомую почву — решение, которое, как показал успех Kingdom Come: Deliverance, полностью себя оправдало.