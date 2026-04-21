Авторы Kingdom Come: Deliverance пожертвуют деньги с продаж на реставрацию реального чешского замка из игры

В Warhorse Studios нашли оригинальный и весьма благородный способ стимулировать продажи первой части Kingdom Come: Deliverance. На фоне стартовавшего в Steam тематического Фестиваля средневековых игр разработчики запустили благотворительную кампанию по сохранению настоящего исторического памятника — готического замка Пиркштейн XIV века. Игрокам он отлично знаком, ведь именно в его стенах, расположенных в Ратае-над-Сазавоу, главный герой Индржих обосновался на службе у пана Радцига.

На данный момент реальная постройка, привлекающая массу фанатов ролевой игры со всего света, остро нуждается в ремонте. Масштабная реставрация колокольни и прилегающей территории комплекса уже активно идет, но работы требуют серьезного дополнительного финансирования. Чтобы помочь сохранить важную часть аутентичной истории региона, создатели KCD объявили о перечислении 1 доллара с каждой проданной во время текущей распродажи в Steam базовой копии оригинальной игры прямиком в фонд ремонта замка Пиркштейн.

Те щедрые пользователи, которые решат оформить пожертвования сверх игровой акции напрямую в адрес прихода Сазавского монастыря от 100 евро или долларов и выше, навсегда впишут свои имена в реальную историю: списки меценатов планируют выгравировать на деревянных табличках внутри свежеотремонтированной звонницы.

Благотворительная акция от создателей Kingdom Come: Deliverance и скидки в Steam будут активны до завершения текущей тематической распродажи — 27 апреля. Сейчас на игру действует скидка до 80%.