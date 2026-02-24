Даниэль Вавра покидает пост креативного директора Warhorse Studios ради экранизации Kingdom Come: Deliverance

Создатель первой «Мафии» и двух частей Kingdom Come: Deliverance Даниэль Вавра больше не будет руководить разработкой новой игры от Warhorse Studios. Как сообщил журнал CzechCrunch, он сосредоточится на создании фильма или сериала по мотивам хита, оставаясь частью студии, но «резко появляясь в офисе».

Ранее Warhorse открыто говорила о планах расширять бренд за пределы игр, включая комиксы, концерты и туристические проекты. Теперь студия делает шаг к кино: уже есть рабочая версия сценария, а переговоры с киноиндустрией идут полным ходом. «Мы хотим, чтобы фильм был таким, каким мы его себе представляем», — подчеркнул глава студии Мартин Фрйвалдский, отмечая, что студия намерена активно участвовать в процессе, а не просто продать права.

Подробности сюжета пока неизвестны: экранизация может повторять историю игр или предложить новый сценарий в знакомом мире Kingdom Come. Неясно также, станет ли проект полнометражным фильмом или сериалом, хотя глава студии чаще упоминает первый формат.

Фрйвалдский отметил, что уход Вавры с позиции креативного директора не означает разрыва с Warhorse. «Вы уже не будете встречать его каждый день в офисе, но в более широком смысле он по-прежнему является частью студии», — добавил он.

В настоящий момент руководящая команда Warhorse Studios состоит из Мартина Фрйвалдского, Мартина Климы, Виктора Хёшля, Мартина Штйса, Виктора Бокана и Прокопа Йирсы. Сам Даниэль Вавра пока не прокомментировал свои новые обязанности.

Поклонники игры могут ожидать амбициозного проекта, который выведет вселенную Kingdom Come на новый уровень, сочетая средневековую атмосферу и драматический сюжет в формате кино или сериала.