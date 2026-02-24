ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Kingdom Come: Deliverance 13.02.2018
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 5 662 оценки

Даниэль Вавра покидает пост креативного директора Warhorse Studios ради экранизации Kingdom Come: Deliverance

butcher69 butcher69

Создатель первой «Мафии» и двух частей Kingdom Come: Deliverance Даниэль Вавра больше не будет руководить разработкой новой игры от Warhorse Studios. Как сообщил журнал CzechCrunch, он сосредоточится на создании фильма или сериала по мотивам хита, оставаясь частью студии, но «резко появляясь в офисе».

Ранее Warhorse открыто говорила о планах расширять бренд за пределы игр, включая комиксы, концерты и туристические проекты. Теперь студия делает шаг к кино: уже есть рабочая версия сценария, а переговоры с киноиндустрией идут полным ходом. «Мы хотим, чтобы фильм был таким, каким мы его себе представляем», — подчеркнул глава студии Мартин Фрйвалдский, отмечая, что студия намерена активно участвовать в процессе, а не просто продать права.

Подробности сюжета пока неизвестны: экранизация может повторять историю игр или предложить новый сценарий в знакомом мире Kingdom Come. Неясно также, станет ли проект полнометражным фильмом или сериалом, хотя глава студии чаще упоминает первый формат.

Фрйвалдский отметил, что уход Вавры с позиции креативного директора не означает разрыва с Warhorse. «Вы уже не будете встречать его каждый день в офисе, но в более широком смысле он по-прежнему является частью студии», — добавил он.

В настоящий момент руководящая команда Warhorse Studios состоит из Мартина Фрйвалдского, Мартина Климы, Виктора Хёшля, Мартина Штйса, Виктора Бокана и Прокопа Йирсы. Сам Даниэль Вавра пока не прокомментировал свои новые обязанности.

Поклонники игры могут ожидать амбициозного проекта, который выведет вселенную Kingdom Come на новый уровень, сочетая средневековую атмосферу и драматический сюжет в формате кино или сериала.

33
39
Комментарии:  39
Ваш комментарий
era aoi

Ну после его прогиба под повестку туда ему и дорога

27
Walerian

Ох уж эти свидетели "поветски", не играли но осуждают.

27
klitor_lizator
11
AndrePoolik

Надо просто следить за диалогами, а не тупо тыкать пробел. Тогда с мужиками генри не возляжет (сам так прoeбaлся - пoeбaлся, ребёнок отвлёк во время диалога, когда вернулся просто прожал всякую хню, результат на очко). Таким макаром, Драгон Эйдж ориджин тоже повесточная хня.

12
МАХАН МАХАНОВИЧ

Будет клюшка, но с генрихом

8
ZAUSA
Будет клюшка, но с генрихом

В Генрихе...

4
NegativeSenn ZAUSA

От пташека

2
МАХАН МАХАНОВИЧ ZAUSA

Ну хотя бы в первом фильме этим не замазали всё.

2
Илья Матецкий

А главный герой будет пол фильма воровать еду и по ночам обкрадывать торговцев, что бы одеться по нормальному? Какой смысл в этом фильме если они заменят всех актёров и они будут восприниматься вообще по другому. Сомневаюсь что в фильме будут актёры из игры. бред какой то, если честно.

8
MNM 777

ага , еще мешки таскать )

11
Илья Матецкий MNM 777

Он в первой части не умел их таскать:D

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

Главное чтобы генри был, он тоже актер.

2
ZackSnyder

Помянем.

5
maximus388

Так и не стал бедолага будущим королем жанра РПГ. Можно было сказать, что уходит на пике, но его тоже нет, как нет и наград, и больших продаж.
Сомневаюсь, что фильм или сериал по этой рафинированной истории будет кому-то интересен, кроме самих чехов. Здесь нет ни фэнтези, ни средневековой достоверности, даже смены времени года. Разве что снимет аналог "Деревни".

В остальном, все правильно мужик делает, руководить -- это не его. Вот быть сммщиком, разгоняя очередную ботву или тролля конкурентов, ему по плечу. На худой конец (или какие там ему в фантазиях снятся?!) может пойти работать экскурсоводом, всяко толку больше станет.

4
era aoi

Зачем пилить игры, когда под видом патриатизма можно осваивать бюджеты

2
Anton Vasiljev
его тоже нет, как нет и наград, и больших продаж.

чел, игра окупилась за 1 сутки (~40 млн $ продажами 1 миллиона копий).

Сейчас продано 5 млн копий, что означает, что отбив разработку, игра заработала 160 млн $.

160 лямов, карл. Это финансовый успех.

Всем понятно, что тебе не понравилась игра, но нести чушь в качестве аргумента с налётом снобизма - это выглядит жалко.

1
-zotik-

Зачем?

3
golab42

На фильмах можно больше денег поднять,чем игры создавать)

1
-zotik- golab42

Вообще то нет. Те кто приносят хотя бы млн 200 прибыли единицы. Соснет и все

1
Norgar

А в чем проблема? Ну хочет себя в другом попробовать. Пусть пробует. 3 отличные игры он уже сделал. Создал студию. Вообще, я даже за, в плане студии, должна быть нормальная передача ответственности след поколению, а не как ив гиймо сидит и творит непойми что. Непонятно зачем. Просрав все будущее юбисофт и распродав хрен пойми кому.

Так то и в том же сд проджекте главы поменялись. То же ДЛЦ было сделано уже при новом главе.

1
Double_Jump
но «резко появляясь в офисе».

Резко, как понос.

2
LethalApple

Там он тоже будет из главного героя п*дора делать и ниггеров понапихает в Европейское средневековье?

2
Liaschim

Тодд тоже в своё время отошёл от разработки игр на координацию всего остального. Результат в старфилде. Будем надеяться тут структура более устойчивая.

1
klitor_lizator
1
WerGC

неизвестно что теперь будет с игрой

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ