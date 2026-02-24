Даниэль Вавра покидает пост креативного директора Warhorse Studios ради экранизации Kingdom Come: Deliverance

Создатель первой «Мафии» и двух частей Kingdom Come: Deliverance Даниэль Вавра больше не будет руководить разработкой новой игры от Warhorse Studios. Как сообщил журнал CzechCrunch, он сосредоточится на создании фильма или сериала по мотивам хита, оставаясь частью студии, но «резко появляясь в офисе».
Ранее Warhorse открыто говорила о планах расширять бренд за пределы игр, включая комиксы, концерты и туристические проекты. Теперь студия делает шаг к кино: уже есть рабочая версия сценария, а переговоры с киноиндустрией идут полным ходом. «Мы хотим, чтобы фильм был таким, каким мы его себе представляем», — подчеркнул глава студии Мартин Фрйвалдский, отмечая, что студия намерена активно участвовать в процессе, а не просто продать права.
Подробности сюжета пока неизвестны: экранизация может повторять историю игр или предложить новый сценарий в знакомом мире Kingdom Come. Неясно также, станет ли проект полнометражным фильмом или сериалом, хотя глава студии чаще упоминает первый формат.
Фрйвалдский отметил, что уход Вавры с позиции креативного директора не означает разрыва с Warhorse. «Вы уже не будете встречать его каждый день в офисе, но в более широком смысле он по-прежнему является частью студии», — добавил он.
В настоящий момент руководящая команда Warhorse Studios состоит из Мартина Фрйвалдского, Мартина Климы, Виктора Хёшля, Мартина Штйса, Виктора Бокана и Прокопа Йирсы. Сам Даниэль Вавра пока не прокомментировал свои новые обязанности.
Поклонники игры могут ожидать амбициозного проекта, который выведет вселенную Kingdom Come на новый уровень, сочетая средневековую атмосферу и драматический сюжет в формате кино или сериала.
Ну после его прогиба под повестку туда ему и дорога
Ох уж эти свидетели "поветски", не играли но осуждают.
Надо просто следить за диалогами, а не тупо тыкать пробел. Тогда с мужиками генри не возляжет (сам так прoeбaлся - пoeбaлся, ребёнок отвлёк во время диалога, когда вернулся просто прожал всякую хню, результат на очко). Таким макаром, Драгон Эйдж ориджин тоже повесточная хня.
Будет клюшка, но с генрихом
В Генрихе...
От пташека
Ну хотя бы в первом фильме этим не замазали всё.
А главный герой будет пол фильма воровать еду и по ночам обкрадывать торговцев, что бы одеться по нормальному? Какой смысл в этом фильме если они заменят всех актёров и они будут восприниматься вообще по другому. Сомневаюсь что в фильме будут актёры из игры. бред какой то, если честно.
ага , еще мешки таскать )
Он в первой части не умел их таскать:D
Главное чтобы генри был, он тоже актер.
Помянем.
Так и не стал бедолага будущим королем жанра РПГ. Можно было сказать, что уходит на пике, но его тоже нет, как нет и наград, и больших продаж.
Сомневаюсь, что фильм или сериал по этой рафинированной истории будет кому-то интересен, кроме самих чехов. Здесь нет ни фэнтези, ни средневековой достоверности, даже смены времени года. Разве что снимет аналог "Деревни".
В остальном, все правильно мужик делает, руководить -- это не его. Вот быть сммщиком, разгоняя очередную ботву или тролля конкурентов, ему по плечу. На худой конец (или какие там ему в фантазиях снятся?!) может пойти работать экскурсоводом, всяко толку больше станет.
Зачем пилить игры, когда под видом патриатизма можно осваивать бюджеты
чел, игра окупилась за 1 сутки (~40 млн $ продажами 1 миллиона копий).
Сейчас продано 5 млн копий, что означает, что отбив разработку, игра заработала 160 млн $.
160 лямов, карл. Это финансовый успех.
Всем понятно, что тебе не понравилась игра, но нести чушь в качестве аргумента с налётом снобизма - это выглядит жалко.
Зачем?
На фильмах можно больше денег поднять,чем игры создавать)
Вообще то нет. Те кто приносят хотя бы млн 200 прибыли единицы. Соснет и все
А в чем проблема? Ну хочет себя в другом попробовать. Пусть пробует. 3 отличные игры он уже сделал. Создал студию. Вообще, я даже за, в плане студии, должна быть нормальная передача ответственности след поколению, а не как ив гиймо сидит и творит непойми что. Непонятно зачем. Просрав все будущее юбисофт и распродав хрен пойми кому.
Так то и в том же сд проджекте главы поменялись. То же ДЛЦ было сделано уже при новом главе.
Резко, как понос.
Там он тоже будет из главного героя п*дора делать и ниггеров понапихает в Европейское средневековье?
Тодд тоже в своё время отошёл от разработки игр на координацию всего остального. Результат в старфилде. Будем надеяться тут структура более устойчивая.
неизвестно что теперь будет с игрой