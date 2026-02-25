Даниэль Вавра прокомметировал свой уход с поста директора Warhorse ради экранизации KCD и вступился за ИИ

Сооснователь и бывший креативный директор Warhorse Studios Даниэль Вавра, автор Kingdom Come: Deliverance и ее сиквела, подтвердил свой уход из роли в разработке игр. В своем посте на платформе X он саркастически написал: "Все верно. Игровая индустрия наконец-то спасена от моих скандалов", прикрепив скриншот статьи о своем уходе.

Новость об уходе Вавры прозвучала в интервью главы студии Мартина Фривальдского чешскому изданию CzechCrunch. По его словам, Вавра после 14 лет в студии и трех мировых хитов решил "двигаться дальше" и попробовать что-то новое. Теперь Вавра займется полнометражным фильмом или сериалом по вселенной Kingdom Come в роли "трансмедийного директора". Черновик сценария уже готов - его написал сам Вавра. Проект ориентирован на глобальную аудиторию США, Западной Европы и Азии, со значительным бюджетом и амбициями стать самостоятельным хитом, дополняющим игры.

В комментариях под своим постом Вавра продолжил саркастично отвечать на пожелания успеха и злобные комменты хейтеров. На вопрос о том, что за скандалы он вызывал, Вавра ответил: "Ты ничего не знаешь, Джон Сноу". На вопрос, сколько рыцарей в новом фильме будут нетрадиционной ориентации, Вавра шутливо ответил: "Все", а на упрек в поддержке ИИ высказался, что "фильм, созданный ИИ за пару дней, наносит в тысячу раз меньше вреда окружающей среде, чем фильм, созданный тысячами людей в Голливуде".

Уход происходит на пике успеха: Kingdom Come: Deliverance 2 разошлась тиражом в 5 миллионов копий за первый год. Новыми креативными директорами игр назначены Виктор Бочан и Пркоп Йирса, а студия работает над следующей игрой без прямого участия Вавры в геймдеве.