Даниэль Вавра прокомметировал свой уход с поста директора Warhorse ради экранизации KCD и вступился за ИИ

Сооснователь и бывший креативный директор Warhorse Studios Даниэль Вавра, автор Kingdom Come: Deliverance и ее сиквела, подтвердил свой уход из роли в разработке игр. В своем посте на платформе X он саркастически написал: "Все верно. Игровая индустрия наконец-то спасена от моих скандалов", прикрепив скриншот статьи о своем уходе.
Новость об уходе Вавры прозвучала в интервью главы студии Мартина Фривальдского чешскому изданию CzechCrunch. По его словам, Вавра после 14 лет в студии и трех мировых хитов решил "двигаться дальше" и попробовать что-то новое. Теперь Вавра займется полнометражным фильмом или сериалом по вселенной Kingdom Come в роли "трансмедийного директора". Черновик сценария уже готов - его написал сам Вавра. Проект ориентирован на глобальную аудиторию США, Западной Европы и Азии, со значительным бюджетом и амбициями стать самостоятельным хитом, дополняющим игры.
В комментариях под своим постом Вавра продолжил саркастично отвечать на пожелания успеха и злобные комменты хейтеров. На вопрос о том, что за скандалы он вызывал, Вавра ответил: "Ты ничего не знаешь, Джон Сноу". На вопрос, сколько рыцарей в новом фильме будут нетрадиционной ориентации, Вавра шутливо ответил: "Все", а на упрек в поддержке ИИ высказался, что "фильм, созданный ИИ за пару дней, наносит в тысячу раз меньше вреда окружающей среде, чем фильм, созданный тысячами людей в Голливуде".
Уход происходит на пике успеха: Kingdom Come: Deliverance 2 разошлась тиражом в 5 миллионов копий за первый год. Новыми креативными директорами игр назначены Виктор Бочан и Пркоп Йирса, а студия работает над следующей игрой без прямого участия Вавры в геймдеве.
Чет он под ембранс груп когда прогнулся сразу начал ахинею нести. Видимо на кике мало задонили на первый киндом кам.
Кароче состряпает херню, вернется и будет дальше клепать игры
Ну ждем чернокожих рыцарей, сильных женщин и однополую любовь в сеттинге средневековья.
Геи и в средневековье были и даже при фараонах в Египте...
Жанна д'Арк и Екатерина Медичи тоже какбэ из средневековья...
Но вот нигролыцари это будет перебор :)
Были то были, только обычно забывают добавить, что были они в районе стат. погрешности и отыскивать в истории их надо с микроскопом, зато «ну было же такое!!» легко становится оправданием, чтобы сделать таким каждого второго героя произведения))
Хоть женщин рыцарей и было мало. Но в средневековье хватало сильных женщин. Если взять кингдом кам, то есть Роза или Катерина, которые в общем-то тоже вполне себе тянут на сильных женщин
Надеюсь в фильме Вавре никто из заднеприводных мешать не будет!
Позор Plaion (спонсору кцд2) за внедрение повестки в замечательный KCD II.
Руководству много заносят через черный вход