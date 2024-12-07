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Kingdom Come: Deliverance 13.02.2018
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 4 067 оценок

Дэниел Вавра посмеялся над Dragon Age: The Veilguard, сравнив количество активных игроков с Kingdom Come Deliverance

monk70
Новости

Dragon Age: The Veilguard стала одной из самых спорных игр, выпущенных в этом году. В ней была устаревшая и «супер-woke» история, которая не понравилась геймерам. Однако игроки не единственные, кто критикует BioWare из-за плохих продаж и рейтингов RPG, поскольку многие разработчики в отрасли также время от времени присоединяются к высмеиванию.

Соавтор Warhorse Studios и руководитель Kingdom Come Deliverance Дэниел Вавра также высмеял Dragon Age: The Veilguard из-за сравнения ежедневно активных игроков обеих игр. В Twitter Вавра подразнил BioWare, сравнив 7,6 тыс. активных игроков KCD в день с цифрой 4,6 тыс. у Dragon Age: The Veilguard. Он утверждает, что 7-летняя RPG демонстрирует лучшие результаты, чем то, что должно было стать успешным продолжением одной из самых популярных франшиз.

Прием этого твита в основном был на стороне Дэниела, так как многие геймеры также присоединились, чтобы поздравить Kingdom Come Deliverance. Один пользователь сказал:

KCD также является сюжетной игрой, у всех, кто хотел в неё поиграть, было 7 лет, чтобы сделать это.

Однако некоторые пользователи отметили, что KCD часто бывает на распродажах, и шумиха вокруг KCD2 также помогла этому.

Warhorse Studios в настоящее время готовится выпустить сиквел Kingdom Come Deliverance 4 февраля 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

74
43
Комментарии: 43
Ваш комментарий
erkins007

Это притом что первая киндом кам делалась не особо большой командой на кривом движке и без маркетинга и громкого имени биотварей.

А вообще нужно больше таких игр как Велинград, Конкорд или суисайд сквад - чтобы издатели на своем кошельке поняли что повестка это всегда провал.

55
monk70

А ещё для KCD деньги на кикстартере собирали.

16
NatanieLzZ

почему CryEngine кривой?

7
erkins007 NatanieLzZ

Да потому что кривой, особенно та версия на котором KCD делали - ее допиливали очень долго до вменяемого состояния. На старте там было 30 кадров на 1080ти, которая была топом тогда.

Но как я уже писал ранее если игра сама по себе хороша и сделана с душой и любовью, то ей простят баги на релизе, а вот плевок в морду игрокам в угоду твитерным активистам уже нет.

4
erkins007 monk70

Ну вот и я о том, игру собирали за три копейки дендрофкальным методом, а она все равно показывает результат лучше, чем игра с бюджетом в две сотни миллионов от известной студии.

1
vvvjust

не движок кривой, а руки разрабов лол

2
Dark1994

Правильно, гоните биоваров, насмехайтесь над ними)

40
atrrz1

помню как первую часть критиковали все кому не лень, мне же игра понравилась, а вот 2-ю часть буду брать по скидке...

4
Real Slim Shady

от сумы и от тюрьмы не зарекайся

2
LevTolstoi

аххаахах

1
badnes

Не знаю, у меня KCD не вызвала никаких эмоций, прошёл и забыл, какая-то она.....пустая что-ли, да и боевка бесила честно говоря.

1
Ой извините

Пустой мир. Может, это и реалистично. В реале ты можешь проехать несколько деревень и не встретить ничего интересного. Кто-то от этого тащится.

-3
AndralStormborn Ой извините

Но, игры - не реал, в игры идут за развлекательным контентом. А кто хочет чтоб было как в реале - пусть идет в реал.

2
DanteNefelimSparda

Первая часть серии, не смотря на большие ошибки, делалась в первую очередь для игрока, а не для продвижения мало кому понятных идей. DA:V выжила из-за популярности бренда, шума, тишины на рынке ААА игр, но это не поможет ей в долгосрочной перспективе, что мы и видим.

1
SOLUS5678

Вейлгард пинают кому не лень.)

1
Макс Макс 007

Которая выйдет 4 февраля!

0
Master Ken

Это с учетом, что радужная помойка вышла недавно, а уже всеми забыта, китайцам и элдену вон наград напихали во все щели, а эта валяется в петушином углу, никто прикасаться не хочет.

0
Dugran

Такие иди0ты и в CDPR были и теперь быстро катятся по наклонной, так что рано ехидничает. Мне вот только одно интересно, кто тот гений, который этот симулятор махания палками причислил к РПГ? 🤣

-2
OPen man

эти же клоуны в каждой теме кричат что польский геймдев ерунда. парадокс.

0
Ой извините

Вот за сдпр не надо, они-то как раз все уроки усвоили, и сейчас на волне заслуженно.

-2
Dugran Ой извините

Ага, ох уж эти фанатики красных петухов! 😂

0
Алекс Рейлор

Да ну? Пусть вспомнят, что они чуть Денуву во вторую часть не засунули,Ангелы Чарли блин.

-9
Ой извините

Челу пришлось дать заднюю, теперь пытается компенсировать унижение агрессией.

2
monk70

Если бы действительно хотели, то запихнули бы. Это зависит от издателя, а не разработчиков.

14
fcn_maks Ой извините

Издатель который выделяет средства на игру очень часто контролирует большинство процессов, вплоть до сюжетных, как это и происходит с нынешними играми, поэтому претензии насчёт денуво и что "ему пришлось давать заднюю" не уместны, взять тех же Рокстар, почему такая агрессивная монетизация - их жадный издатель!

0
Fenharell

это конечно замеччательно. но у его ккд1 и 2 оптимизон просто на днище

-10
Талончик

Вторая ещё не вышла,а уже дно? Тюлень чтоли?

9
DocileGisselle Талончик

Возможно он прав. Системные требования видели ?

Факт - современные игры выходят в сыром - плохо оптимизированном состоянии.

Выйдет ККД 2 и посмотрим, но сдаётся мне, они не сильно "ударились" в оптимизацию, ибо так надменно сообщают о преждевременном выходе аж на неделю, вместо того, чтобы этот период потратить на оптимизацию и удаление багов.

Я надеюсь, что я ошибаюсь по поводу состояния ККД 2 - релиз покажет.

7
Fenharell Талончик

требования глянь лол

-1
erkins007

Все уже ок с первой, еа старте там был кошмар, но тут виной движок и очень ограниченный бюджет у разрабов

-1
vvvjust erkins007

Какая еще вина движка бл??? Разрабы взяли движок, который изначально был заточен под шутаны, и сами его начали пересобирать под свою игру. Руки разработчиков всему виной, а не движок.

-1