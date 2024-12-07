Дэниел Вавра посмеялся над Dragon Age: The Veilguard, сравнив количество активных игроков с Kingdom Come Deliverance

Dragon Age: The Veilguard стала одной из самых спорных игр, выпущенных в этом году. В ней была устаревшая и «супер-woke» история, которая не понравилась геймерам. Однако игроки не единственные, кто критикует BioWare из-за плохих продаж и рейтингов RPG, поскольку многие разработчики в отрасли также время от времени присоединяются к высмеиванию.
Соавтор Warhorse Studios и руководитель Kingdom Come Deliverance Дэниел Вавра также высмеял Dragon Age: The Veilguard из-за сравнения ежедневно активных игроков обеих игр. В Twitter Вавра подразнил BioWare, сравнив 7,6 тыс. активных игроков KCD в день с цифрой 4,6 тыс. у Dragon Age: The Veilguard. Он утверждает, что 7-летняя RPG демонстрирует лучшие результаты, чем то, что должно было стать успешным продолжением одной из самых популярных франшиз.
Прием этого твита в основном был на стороне Дэниела, так как многие геймеры также присоединились, чтобы поздравить Kingdom Come Deliverance. Один пользователь сказал:
KCD также является сюжетной игрой, у всех, кто хотел в неё поиграть, было 7 лет, чтобы сделать это.
Однако некоторые пользователи отметили, что KCD часто бывает на распродажах, и шумиха вокруг KCD2 также помогла этому.
Warhorse Studios в настоящее время готовится выпустить сиквел Kingdom Come Deliverance 4 февраля 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Это притом что первая киндом кам делалась не особо большой командой на кривом движке и без маркетинга и громкого имени биотварей.
А вообще нужно больше таких игр как Велинград, Конкорд или суисайд сквад - чтобы издатели на своем кошельке поняли что повестка это всегда провал.
А ещё для KCD деньги на кикстартере собирали.
почему CryEngine кривой?
Да потому что кривой, особенно та версия на котором KCD делали - ее допиливали очень долго до вменяемого состояния. На старте там было 30 кадров на 1080ти, которая была топом тогда.
Но как я уже писал ранее если игра сама по себе хороша и сделана с душой и любовью, то ей простят баги на релизе, а вот плевок в морду игрокам в угоду твитерным активистам уже нет.
Ну вот и я о том, игру собирали за три копейки дендрофкальным методом, а она все равно показывает результат лучше, чем игра с бюджетом в две сотни миллионов от известной студии.
не движок кривой, а руки разрабов лол
Правильно, гоните биоваров, насмехайтесь над ними)
помню как первую часть критиковали все кому не лень, мне же игра понравилась, а вот 2-ю часть буду брать по скидке...
от сумы и от тюрьмы не зарекайся
аххаахах
Не знаю, у меня KCD не вызвала никаких эмоций, прошёл и забыл, какая-то она.....пустая что-ли, да и боевка бесила честно говоря.
Пустой мир. Может, это и реалистично. В реале ты можешь проехать несколько деревень и не встретить ничего интересного. Кто-то от этого тащится.
Но, игры - не реал, в игры идут за развлекательным контентом. А кто хочет чтоб было как в реале - пусть идет в реал.
Первая часть серии, не смотря на большие ошибки, делалась в первую очередь для игрока, а не для продвижения мало кому понятных идей. DA:V выжила из-за популярности бренда, шума, тишины на рынке ААА игр, но это не поможет ей в долгосрочной перспективе, что мы и видим.
Вейлгард пинают кому не лень.)
Которая выйдет 4 февраля!
Это с учетом, что радужная помойка вышла недавно, а уже всеми забыта, китайцам и элдену вон наград напихали во все щели, а эта валяется в петушином углу, никто прикасаться не хочет.
Такие иди0ты и в CDPR были и теперь быстро катятся по наклонной, так что рано ехидничает. Мне вот только одно интересно, кто тот гений, который этот симулятор махания палками причислил к РПГ? 🤣
эти же клоуны в каждой теме кричат что польский геймдев ерунда. парадокс.
Вот за сдпр не надо, они-то как раз все уроки усвоили, и сейчас на волне заслуженно.
Ага, ох уж эти фанатики красных петухов! 😂
Да ну? Пусть вспомнят, что они чуть Денуву во вторую часть не засунули,Ангелы Чарли блин.
Челу пришлось дать заднюю, теперь пытается компенсировать унижение агрессией.
Если бы действительно хотели, то запихнули бы. Это зависит от издателя, а не разработчиков.
Издатель который выделяет средства на игру очень часто контролирует большинство процессов, вплоть до сюжетных, как это и происходит с нынешними играми, поэтому претензии насчёт денуво и что "ему пришлось давать заднюю" не уместны, взять тех же Рокстар, почему такая агрессивная монетизация - их жадный издатель!
это конечно замеччательно. но у его ккд1 и 2 оптимизон просто на днище
Вторая ещё не вышла,а уже дно? Тюлень чтоли?
Возможно он прав. Системные требования видели ?
Факт - современные игры выходят в сыром - плохо оптимизированном состоянии.
Выйдет ККД 2 и посмотрим, но сдаётся мне, они не сильно "ударились" в оптимизацию, ибо так надменно сообщают о преждевременном выходе аж на неделю, вместо того, чтобы этот период потратить на оптимизацию и удаление багов.
Я надеюсь, что я ошибаюсь по поводу состояния ККД 2 - релиз покажет.
требования глянь лол
Все уже ок с первой, еа старте там был кошмар, но тут виной движок и очень ограниченный бюджет у разрабов
Какая еще вина движка бл??? Разрабы взяли движок, который изначально был заточен под шутаны, и сами его начали пересобирать под свою игру. Руки разработчиков всему виной, а не движок.