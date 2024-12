Дэниел Вавра посмеялся над Dragon Age: The Veilguard, сравнив количество активных игроков с Kingdom Come Deliverance

Dragon Age: The Veilguard стала одной из самых спорных игр, выпущенных в этом году. В ней была устаревшая и «супер-woke» история, которая не понравилась геймерам. Однако игроки не единственные, кто критикует BioWare из-за плохих продаж и рейтингов RPG, поскольку многие разработчики в отрасли также время от времени присоединяются к высмеиванию.

Соавтор Warhorse Studios и руководитель Kingdom Come Deliverance Дэниел Вавра также высмеял Dragon Age: The Veilguard из-за сравнения ежедневно активных игроков обеих игр. В Twitter Вавра подразнил BioWare, сравнив 7,6 тыс. активных игроков KCD в день с цифрой 4,6 тыс. у Dragon Age: The Veilguard. Он утверждает, что 7-летняя RPG демонстрирует лучшие результаты, чем то, что должно было стать успешным продолжением одной из самых популярных франшиз.

Прием этого твита в основном был на стороне Дэниела, так как многие геймеры также присоединились, чтобы поздравить Kingdom Come Deliverance. Один пользователь сказал:

KCD также является сюжетной игрой, у всех, кто хотел в неё поиграть, было 7 лет, чтобы сделать это.

Однако некоторые пользователи отметили, что KCD часто бывает на распродажах, и шумиха вокруг KCD2 также помогла этому.

Warhorse Studios в настоящее время готовится выпустить сиквел Kingdom Come Deliverance 4 февраля 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.