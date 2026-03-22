Digital Foundry протестировали обновление Kingdom Come: Deliverance для PS5 и Xbox Series: игра приближается к ПК-версии

В середине февраля Warhorse Studios выпустила версии первой части Kingdom Come: Deliverance для PS5 и Xbox Series X|S, также доступные в качестве бесплатного обновления для тех, кто уже владеет версиями для PS4 и Xbox One.

Недавно Digital Foundry представили свой технический анализ – вердикт очень положительный: обновление получает почти высший балл, особенно учитывая, что обновление бесплатно для владельцев оригинальной игры.

По мнению технических энтузиастов, на PS5 и Xbox Series X|S игра использует сильно модифицированную версию CryEngine с улучшениями многопоточности ЦП, более стабильной потоковой передачей и графическим бэкэндом, обновлённым до современных API. В результате достигается уровень качества, сравнимый с версией для ПК на ультра-настройках.

На PS5, Xbox Series X и PS5 Pro игра работает в динамическом разрешении до 1440p, с минимальным разрешением 1080p. PS5 Pro не предлагает специальных предустановок, но дополнительная мощность графического процессора позволяет чаще поддерживать максимальное разрешение. Единственный реальный недостаток — использование FSR1 в качестве апскейлера в сочетании с резкостью CAS: устаревшее решение, которое усиливает мерцание листвы в больших сценах.

Однако остальная часть пакета очень убедительна. Пакет текстур высокого разрешения значительно улучшает такие материалы, как дерево, камень, грязь и ткань, сокращая разрыв с версией для ПК. К сожалению, он отсутствует на Series S, несмотря на то, что консоль имеет больше оперативной памяти, чем предыдущее поколение. Тени, затенение окружающей среды и глобальное освещение SVOGI также были улучшены, что делает интерьеры и экстерьеры более реалистичными. Улучшены также объёмные эффекты, световые эффекты и уровень детализации листвы, объектов и NPC, а также уменьшено, хотя и не полностью устранено, подгрузочное появление объектов.

В настоящее время игра нацелена на 60 кадров в секунду на всех современных консолях, но ни одна платформа не может поддерживать полностью стабильную частоту кадров, при этом PS5 Pro ближе всего к цели. На базовой PS5 частота кадров хорошо держится в помещениях и во время исследования, но падает в местах с большим количеством NPC, с пиками до 40 кадров в секунду. Series X показывает несколько худшие результаты, в то время как Series S удивляет производительностью, часто превосходящей две основные консоли, благодаря более лёгким графическим настройкам. С включённым VRR качество изображения значительно улучшается на всех платформах, хотя на PS5 падения ниже 48 кадров в секунду выходят за рамки компенсации.