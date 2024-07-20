Для Kingdom Come: Deliverance вышел нейросетевой дубляж

Как стало известно, сегодня пользователь kazanova007 выпустил нейросетевой дубляж для игры Kingdom Come: Deliverance.
По словам создателя, было озвучено 99% диалогов в игре, в том числе кат-сцены на игровом движке. К сожалению, видео ролики пока остались без озвучивания. Кроме того, присутствует небольшая проблема с четкостью коротких фраз главного героя, которую автор планирует исправить на следующей неделе.
Скачать его можно прямо с нашего сайта.
Kingdom Come: Deliverance на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Выход продолжения должен состояться до конца этого года.
Неплохо, но лучшеб закадровую озвучку сделали, чтоб английский было слышно и актерскую игру.
Автор сказал, что сегодня выпустит еще и закадровую версию.
Спасибо за подсказку. Пожалуй надо перепройти.
уровень "кожаные ублюдки". неправильные ударения и эмоциональные несоответствия до сих пор вызывают кровь из ушей
Не плохо, где GTA 5 и red dead redemption 2?
Давным давно уже есть. Зачем он тебе если ты даже его не искал? // Виктор Подря
Вроде прикольно, ну и за этого голоса, как будто комедию смотрю :D
Жаль, что нейронки нормально ударение ставить еще не научились
на ссылке скачивания ошибка 404 -_-
На исправлении
https://www.playground.ru/kingdom_come_deliverance/file/kingdom_come_deliverance_rusifikator_zvuka_nejrosetevoj_dublyazh_v1_0_synthvoiceru-1712411
Возможно, когда-нибудь ИИ сможет заменить настоящих актеров, но... Это будет не сегодня.
в стиле гоблинской озвучки тогда уж лучше
ну такое
конечно магия но чет восторга нет((
только в одном месте было критично для меня отсутствие озвучки:
Когда все вместе скачут в Нойхоф, там плохо субтитры работают тк все болтают и расстояние команды растягивается.
Но в целом я думаю эта игра хорошо проходиться на оригинальной озвучке 10+ к атмосфере
Как выразительны и чудесны начальные строки сего джентльмена , кхем... и так жизненно
Как высоки ваши требования на безрыбье