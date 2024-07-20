Для Kingdom Come: Deliverance вышел нейросетевой дубляж

Как стало известно, сегодня пользователь kazanova007 выпустил нейросетевой дубляж для игры Kingdom Come: Deliverance.

По словам создателя, было озвучено 99% диалогов в игре, в том числе кат-сцены на игровом движке. К сожалению, видео ролики пока остались без озвучивания. Кроме того, присутствует небольшая проблема с четкостью коротких фраз главного героя, которую автор планирует исправить на следующей неделе.

Скачать его можно прямо с нашего сайта.

Kingdom Come: Deliverance на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Выход продолжения должен состояться до конца этого года.