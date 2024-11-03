"Еще не было огнестрельного оружия": Создатель Kingdom Come: Deliverance объяснил, почему он выбрал Средневековую Европу

По словам Даниэля Вавры, события Kingdom Come: Deliverance происходит в очень специфический период европейской истории, что позволило разнообразить оружие, не добавляя огнестрельного оружия.

При создании средневекового мира обычно не возникает проблем с технологиями и оружием, поскольку они не привязаны ни к чему конкретному в реальном мире - в конце концов, никто не жалуется на отсутствие мушкетов в Elden Ring. В случае с Kingdom Come: Deliverance, однако, реальный сеттинг означал, что действие игры должно происходить в очень конкретный момент истории.

«Первая половина XV века - самая интересная, потому что в это время происходило много всего интересного», - объяснил Вавра в интервью PC Gamer. Так как игра делает упор на историю, ее сеттинг имел огромное значение для сюжета: начало XV века стало периодом относительных потрясений в Богемии, которая сейчас является современной Чехией.

Но кроме хорошего сеттинга для игры, это время характеризует самый интересный, по мнению Вавры, период, касающийся средневековых доспехов и оружия. Поскольку события разворачиваются в начале XV века, то Вавра отмечает, что это как раз тот период времени, где технологии продвинулись уже достаточно далеко, чтобы в игре появилось достаточное число разнообразного оружия. «На 100 лет раньше было бы куда меньше разнообразия в плане вариантов таких классных штук, как броня и оружие», - объясняет он.

Впрочем, для него куда важнее, что разнообразие оружия данного временного отрезка - это достаточно ранний период истории, когда огнестрельное оружие еще не появилось в арсеналах воюющей Европы. «Через 50 лет появилось бы пороховое оружие, а это уже слишком. Это сделало бы броню устаревшей. Этот готический период - самый интересный с точки зрения рыцарей и прочего».

Одной из сильных сторон KCD была история средневековых боев, и трудно себе представить, чтобы сражения были такими же насыщенными, если бы можно было просто взрывать на своем пути каждого встречного благородного рыцаря. Впрочем, в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится, поскольку Kingdom Come: Deliverance 2 является ее прямым продолжением.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 должен состояться 11 февраля. Игра будет доступна на PC, Playstation 5 и Xbox Series.