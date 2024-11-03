"Еще не было огнестрельного оружия": Создатель Kingdom Come: Deliverance объяснил, почему он выбрал Средневековую Европу

По словам Даниэля Вавры, события Kingdom Come: Deliverance происходит в очень специфический период европейской истории, что позволило разнообразить оружие, не добавляя огнестрельного оружия.
При создании средневекового мира обычно не возникает проблем с технологиями и оружием, поскольку они не привязаны ни к чему конкретному в реальном мире - в конце концов, никто не жалуется на отсутствие мушкетов в Elden Ring. В случае с Kingdom Come: Deliverance, однако, реальный сеттинг означал, что действие игры должно происходить в очень конкретный момент истории.
«Первая половина XV века - самая интересная, потому что в это время происходило много всего интересного», - объяснил Вавра в интервью PC Gamer. Так как игра делает упор на историю, ее сеттинг имел огромное значение для сюжета: начало XV века стало периодом относительных потрясений в Богемии, которая сейчас является современной Чехией.
Но кроме хорошего сеттинга для игры, это время характеризует самый интересный, по мнению Вавры, период, касающийся средневековых доспехов и оружия. Поскольку события разворачиваются в начале XV века, то Вавра отмечает, что это как раз тот период времени, где технологии продвинулись уже достаточно далеко, чтобы в игре появилось достаточное число разнообразного оружия. «На 100 лет раньше было бы куда меньше разнообразия в плане вариантов таких классных штук, как броня и оружие», - объясняет он.
Впрочем, для него куда важнее, что разнообразие оружия данного временного отрезка - это достаточно ранний период истории, когда огнестрельное оружие еще не появилось в арсеналах воюющей Европы. «Через 50 лет появилось бы пороховое оружие, а это уже слишком. Это сделало бы броню устаревшей. Этот готический период - самый интересный с точки зрения рыцарей и прочего».
Одной из сильных сторон KCD была история средневековых боев, и трудно себе представить, чтобы сражения были такими же насыщенными, если бы можно было просто взрывать на своем пути каждого встречного благородного рыцаря. Впрочем, в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится, поскольку Kingdom Come: Deliverance 2 является ее прямым продолжением.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 должен состояться 11 февраля. Игра будет доступна на PC, Playstation 5 и Xbox Series.
Как любителю истории (и хороших игр) очень приятно читать про человека который действительно знает и уважает историю своей страны. А еще создает прекрасный проект не слушая всяких меньшинств. Вот на кого ровняться-то надо в игропроме, да, юбисофт?
Не, всё херня. Гнуть повестку наш выбор, хоть и в минус репутации и прибыли.
Даниэль неформал и практически вся команда, ему в принципе насрать на все общепринятые нормы)
вообще что ккд1 вышла в свет это чудо
- Идея и первая презентация проекта в 2009 году
- В 11 получил финансирование и основал студию
- В 2012 году получили лицензию на CryEngine 3 и впервые объявили, что работают над «неожиданной ролевой игрой»
(есть статья от 2014 года, как они искали инвесторов и получили отказ, так как не было эпичных сцен, персонаж выглядел слабым ходил голым в мешке из под картошки которой еще не существовало, а сотрудники спрашивали могут ли они взять ипотеку и все такое...))) https://web.archive.org/web/20140325150742/https://www.kingdomcomerpg.com/?p=215
- В 2014 кикстартер
- Бета-версия была выпущена для спонсоров 3 марта 2015 года
- в 2016 нашли издателя Deep Silver вроде
-Ели как вышел только в 2018...
Ну артиллерия вроде кулеврин уже была в то время
игра года 2025
огнестрелы всегда были, только в другом виде.