Игроки массово поддержали Даниэля Вавру на фоне критики от SJW-активистов за сравнение с Dragon Age: The Veilguard

Недавно Даниэль Вавра, глава студии Warhorse, сравнил текущий онлайн в Kingdom Come: Deliverance и недавней Dragon Age: The Veilguard. Игра Warhorse вышедшая в 2018-м году показала почти в два раза больший онлайн чем проект BioWare, который вышел чуть больше месяца назад:

Несмотря на то, что Вавра просто сравнил показатели онлайна в двух проектах, не написав ничего негативного в адрес Dragon Age: The Veilguard, этого все равно было достаточно для того, чтобы вызвать яростное недовольство в соцсетях среди поклонников игры BioWare:

Я почти попался на удочку и купил KCD на распродаже, но если разработчики так себя ведут, то, пожалуй, оставлю свои деньги себе, лол. На самом деле жалко.

Разве у этой студии нет истории, связанной с правыми взглядами?

Фу, это так противно, как мне вернуть деньги за эту игру.

Однако в сети нашлось куда большее количество пользователей, которые поддержали чешского разработчика, отметив, что он не сделал ничего оскорбительного в адрес BioWare и просто сравнил онлайн в двух играх:

Будем честны, вы итак не собирались покупать KCD.

В чем проблема? Ведь журналисты убеждают нас, что Dragon Age: The Veilguard стала успешной. Почему люди отказываются играть в нее и предпочитают игру 7-летней давности?

Забавно, что люди, «расстроенные» его твитом, — это люди, которые вообще никогда не собирались покупать игру.

Вавра не должен радоваться, что больше людей играют в старую игру с бюджетом в 20 миллионов и меньшим количеством разработчиков, чем в новую игру с бюджетом в 400 миллионов? Теперь это преступление?

Подарил еще несколько копий KCD своим друзьям - Warhorse не переживайте из-за пары обиженных нытиков.

Почему бы и нет? Вавра прав. KCD намного более качественная игра.

Похоже, я сейчас куплю KCD. Спасибо, что обратили на это мое внимание!

Игроки считают, что поклонникам BioWare, которые оскорбляются такими сравнениями, лучше задаться вопросом почему многие игроки уже забросили Dragon Age: The Veilguard и не играют в нее, хотя с релиза прошло чуть больше месяца, а не обижаться на Вавру за то, что он радуется успеху своей игры.