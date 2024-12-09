Игроки массово поддержали Даниэля Вавру на фоне критики от SJW-активистов за сравнение с Dragon Age: The Veilguard

Недавно Даниэль Вавра, глава студии Warhorse, сравнил текущий онлайн в Kingdom Come: Deliverance и недавней Dragon Age: The Veilguard. Игра Warhorse вышедшая в 2018-м году показала почти в два раза больший онлайн чем проект BioWare, который вышел чуть больше месяца назад:
Несмотря на то, что Вавра просто сравнил показатели онлайна в двух проектах, не написав ничего негативного в адрес Dragon Age: The Veilguard, этого все равно было достаточно для того, чтобы вызвать яростное недовольство в соцсетях среди поклонников игры BioWare:
Я почти попался на удочку и купил KCD на распродаже, но если разработчики так себя ведут, то, пожалуй, оставлю свои деньги себе, лол. На самом деле жалко.
Разве у этой студии нет истории, связанной с правыми взглядами?
Фу, это так противно, как мне вернуть деньги за эту игру.
Однако в сети нашлось куда большее количество пользователей, которые поддержали чешского разработчика, отметив, что он не сделал ничего оскорбительного в адрес BioWare и просто сравнил онлайн в двух играх:
Будем честны, вы итак не собирались покупать KCD.
В чем проблема? Ведь журналисты убеждают нас, что Dragon Age: The Veilguard стала успешной. Почему люди отказываются играть в нее и предпочитают игру 7-летней давности?
Забавно, что люди, «расстроенные» его твитом, — это люди, которые вообще никогда не собирались покупать игру.
Вавра не должен радоваться, что больше людей играют в старую игру с бюджетом в 20 миллионов и меньшим количеством разработчиков, чем в новую игру с бюджетом в 400 миллионов? Теперь это преступление?
Подарил еще несколько копий KCD своим друзьям - Warhorse не переживайте из-за пары обиженных нытиков.
Почему бы и нет? Вавра прав. KCD намного более качественная игра.
Похоже, я сейчас куплю KCD. Спасибо, что обратили на это мое внимание!
Игроки считают, что поклонникам BioWare, которые оскорбляются такими сравнениями, лучше задаться вопросом почему многие игроки уже забросили Dragon Age: The Veilguard и не играют в нее, хотя с релиза прошло чуть больше месяца, а не обижаться на Вавру за то, что он радуется успеху своей игры.
С каждым постом всё больше уважаю этого Вавру. Мужик!
С каждым таким постом всё больше не уважаю автора.
Лично меня больше интересует, что будет со второй частью KcD? Получился у них поднять планку выше первой части,развить игру в нечто большее или или же это будет просто хорошо допиленная 1 часть....
50/50. Но даже хорошо допиленая первая часть это уже хорошо будет
да даже если в КДК2 не поднимать планку качества, а оставить такой же как и КДК1, то игра должна получиться намного проработаннее и интереснее, чем Фейлгард с их попытками усидеть на куче стульев пытаясь угодить всем и сразу(что в итоге привело к совсем стерильной атмосфере, и няшно-пушистыми персонажами, которые выделяются только расцветкой шмоток)
давайте будем честны. всем плевать на этих обиженок кроме самих обиженок если игра каловая масса то она будет являться каловой массой даже сталкер 2 лучше чем драгон гейдж
На всякий случай ему бы лучше было писать это после выхода ккд2, а то еще окажется файлгуард это еще цветочки со сталкером
Я думаю фанатам вейлгарда не нужно так кипятится, игра же "шедевр"))))
Совсем недавно, такое высказывание могло его всего лишить, теперь уже нет и это хорошо).
Вавра красавчик!
Фейлгард это триумфальное возвращение биовар в форму. Десять из дисяти на кончиках пальцев.
сравнил свой высер от первого лица топорный с обычной арпг вообще е8лан конечно // Great Muta
Вчитайся в пост - почему многие игроки уже забросили Dragon Age: The Veilguard и не играют в нее, в то время как многие, в том числе и я с удовольствием проходят и перепроходят первый KCD?
Это да, игру на которую на кикстартере собирали деньги и которая продалась десятками миллионов нельзя сравнивать с игрой в которую вбухали сотни миллионов, а результата пшик