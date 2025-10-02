Инсайдер: обновление для Kingdom Come: Deliverance выйдет в начале 2026 года; студия работает над фэнтезийной игрой

Один из инсайдеров, который ранее точно сообщил о задержке Kingdom Come: Deliverance 2, поделился информацией касательно будущих планов студии.

По его словам, оригинальная Kingdom Come: Deliverance получит обновление в начале следующего года - оно выйдет между январем и апрелем. Эта информация представлена как полностью подтверждённая.

Что касается других проектов, то слухи о том, что студия Warhorse займётся новой игрой по "Властелину Колец" от Embracer, о которой стало известно днями ранее, к сожалению опровергаются - над этой игрой студия не работает. Однако утверждается, что Warhorse определённо занимается разработкой собственной фэнтезийной игры.