Kingdom Come Deliverance - новая игра в бесплатной раздаче Epic Games Store [UPD: Недоступно в РФ]

Инсайдер billbil-kun не перестаёт радовать достоверной информацией до её официального объявления. На сей раз он сообщил какая игра станет 15-й в бесплатной праздничной раздаче Epic Games Store. Ею стала средневековая ролевая игра Kingdom Come Deliverance от Warhorse Studios. Как обычно, игру можно будет забрать в течение 24 часов – с 1 января 19:00 МСК до 2 января 19:00 МСК.

Сюжет игры разворачивается в Центральной Европе в начале XV века. Сама игра начинается в 1403 году, примерно за дюжину лет до кровавых гуситских войн, потрясших не только Чешскую Республику, но и Германское и Польское королевства, которыми в то время правил Владислав Ягайло.

В Kingdom Come: Deliverance мы играем роль сына кузнеца, молодого человека по имени Индржих. Когда однажды его деревню сравняли с землей вражеские армии, главный герой клянется исполнить последнюю волю отца и отомстить виновникам нападения. Движимый желанием отомстить, Генрих быстро оказывается вовлеченным в большую политику.