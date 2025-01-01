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Kingdom Come: Deliverance 13.02.2018
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 4 160 оценок

Kingdom Come Deliverance - новая игра в бесплатной раздаче Epic Games Store [UPD: Недоступно в РФ]

monk70
Новости

Инсайдер billbil-kun не перестаёт радовать достоверной информацией до её официального объявления. На сей раз он сообщил какая игра станет 15-й в бесплатной праздничной раздаче Epic Games Store. Ею стала средневековая ролевая игра Kingdom Come Deliverance от Warhorse Studios. Как обычно, игру можно будет забрать в течение 24 часов – с 1 января 19:00 МСК до 2 января 19:00 МСК.

Сюжет игры разворачивается в Центральной Европе в начале XV века. Сама игра начинается в 1403 году, примерно за дюжину лет до кровавых гуситских войн, потрясших не только Чешскую Республику, но и Германское и Польское королевства, которыми в то время правил Владислав Ягайло.

В Kingdom Come: Deliverance мы играем роль сына кузнеца, молодого человека по имени Индржих. Когда однажды его деревню сравняли с землей вражеские армии, главный герой клянется исполнить последнюю волю отца и отомстить виновникам нападения. Движимый желанием отомстить, Генрих быстро оказывается вовлеченным в большую политику.

15
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Никита Дроздоvv

Помнится мне её уже раздавали

11
JKarter

Я так понимаю, без ДЛС?

7
MаnGo

ЕЕ раньше раздавали со всеми ДЛС. Сейчас могут и без.

-7
JKarter MаnGo

Ну, просто смысл её без ДЛС раздавать перед выходом 2 части? Ну, да ладно.

1
kotasha MаnGo

Не знаю что там раздавали, но похоже эта была обычная версия.

12
MаnGo kotasha

У меня в стиме куплена полное издания. И нахаляву с эпика. В стиме и в эпике по 82 ачивки. Плюс, когда я забрал ее на халяву. То полез проверять, при покупки dlc он писал что длс у меня уже есть.

Также если глянуть сами достижения в епики то там можно найти ачивку

Она дается только за прохождения ДЛС

-3
ХYЛИGun kotasha

Тогда давали полное издания. Может они по ошибке его отдали. Но, игра была со всеми DLS. Жаль ребяток которым дадут лишь обычную версию)

1
kotasha

Похоже будет обычная версия, замечу что эпик на жирную версию сделала скидку а на обычную нет.

5
H-DS

Чехи-братишки))) в кавычках

5
JKarter

В конечном итоге, всё таки - без ДЛС.

3
ohrannik84

Не доступно.Так что мимо

0
Alpha0mega277

не пойму как вы забрали? или у вас страна в профиле стоит НЕ Россия?

0
Traha_Global

Меняешь страну через впн и так же забираешь.

0
Alex40001

варианты как в ру акк затащить игру

0
Ely Maze

не как а если и будет способ то у EGS в соглашении написано что они могут без ведома владельца забрать игру

0
Немой Человечек

так ещё и если игра есть в эпиках то запустить её нельзя ахахахаах

0
jax baron

мож егс в заложниках держат - мож им помочь надо как то?

-7
PolGhost

Игры дают на халяву. Хрена люди зажрались, еще и ноют о том, что "не то", "не игра, а дрянь", "было уже" и т.д. и т.п. Неописуемая наглость

4
Goodvini

Вопросы к разрабам, а не к егс.

-1
Nick1906

Кал из серии "принеси-подай", диалоги дегенератов, которых выпустили после курса уколов галоперидола.

-17
Аналиус

школьник иди в манйкрафт играй или в роблокс!!

0
Nick1906 Аналиус

Ок, школьником я был 23 года назад, но ты долбись в свой аналиус дальше.

0
Аналиус Nick1906

я рэпер! и мне нравятся такие игры где приниси подай полай и не мешай

0
jax baron

это надо же так опозориться - тетрис бы ещё раздали.

-19
MаnGo

Тетрис уже был.

5
ohrannik84

Ну если Tetris Effect то игра огонь,я даж купил себе её

0
Janekste

Почему позор? Раздают гениальную игру и одну из лучших RPG запада за последние лет 10 наверное. В чём позор? Напротив, молодцы, что раздают крутую игру. Точка.

-5