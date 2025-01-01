Kingdom Come Deliverance - новая игра в бесплатной раздаче Epic Games Store [UPD: Недоступно в РФ]

Инсайдер billbil-kun не перестаёт радовать достоверной информацией до её официального объявления. На сей раз он сообщил какая игра станет 15-й в бесплатной праздничной раздаче Epic Games Store. Ею стала средневековая ролевая игра Kingdom Come Deliverance от Warhorse Studios. Как обычно, игру можно будет забрать в течение 24 часов – с 1 января 19:00 МСК до 2 января 19:00 МСК.
Сюжет игры разворачивается в Центральной Европе в начале XV века. Сама игра начинается в 1403 году, примерно за дюжину лет до кровавых гуситских войн, потрясших не только Чешскую Республику, но и Германское и Польское королевства, которыми в то время правил Владислав Ягайло.
В Kingdom Come: Deliverance мы играем роль сына кузнеца, молодого человека по имени Индржих. Когда однажды его деревню сравняли с землей вражеские армии, главный герой клянется исполнить последнюю волю отца и отомстить виновникам нападения. Движимый желанием отомстить, Генрих быстро оказывается вовлеченным в большую политику.
Помнится мне её уже раздавали
Я так понимаю, без ДЛС?
ЕЕ раньше раздавали со всеми ДЛС. Сейчас могут и без.
Ну, просто смысл её без ДЛС раздавать перед выходом 2 части? Ну, да ладно.
Не знаю что там раздавали, но похоже эта была обычная версия.
У меня в стиме куплена полное издания. И нахаляву с эпика. В стиме и в эпике по 82 ачивки. Плюс, когда я забрал ее на халяву. То полез проверять, при покупки dlc он писал что длс у меня уже есть.
Также если глянуть сами достижения в епики то там можно найти ачивку
Она дается только за прохождения ДЛС
Тогда давали полное издания. Может они по ошибке его отдали. Но, игра была со всеми DLS. Жаль ребяток которым дадут лишь обычную версию)
Похоже будет обычная версия, замечу что эпик на жирную версию сделала скидку а на обычную нет.
Чехи-братишки))) в кавычках
В конечном итоге, всё таки - без ДЛС.
Не доступно.Так что мимо
не пойму как вы забрали? или у вас страна в профиле стоит НЕ Россия?
Меняешь страну через впн и так же забираешь.
варианты как в ру акк затащить игру
не как а если и будет способ то у EGS в соглашении написано что они могут без ведома владельца забрать игру
так ещё и если игра есть в эпиках то запустить её нельзя ахахахаах
мож егс в заложниках держат - мож им помочь надо как то?
Игры дают на халяву. Хрена люди зажрались, еще и ноют о том, что "не то", "не игра, а дрянь", "было уже" и т.д. и т.п. Неописуемая наглость
Вопросы к разрабам, а не к егс.
Кал из серии "принеси-подай", диалоги дегенератов, которых выпустили после курса уколов галоперидола.
школьник иди в манйкрафт играй или в роблокс!!
Ок, школьником я был 23 года назад, но ты долбись в свой аналиус дальше.
я рэпер! и мне нравятся такие игры где приниси подай полай и не мешай
это надо же так опозориться - тетрис бы ещё раздали.
Тетрис уже был.
Ну если Tetris Effect то игра огонь,я даж купил себе её
Почему позор? Раздают гениальную игру и одну из лучших RPG запада за последние лет 10 наверное. В чём позор? Напротив, молодцы, что раздают крутую игру. Точка.