Kingdom Come: Deliverance 13.02.2018
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 5 645 оценок

Kingdom Come: Deliverance получила обновление для Xbox Series и PS5 с поддержкой 4К и 60 к/с

monk70 monk70

Разработчик Kingdom Come: Deliverance, студия Warhorse Studios, выпустила неожиданное обновление для игры, улучшающее игровой процесс для тех, кто играет на Xbox Series X/S или PlayStation 5.

Обновление, получившее название «NextGen Update», содержит множество улучшений, призванных в полной мере использовать возможности оборудования текущего поколения. Это включает в себя повышение графики до уровня, эквивалентного конфигурации «Ultra» на ПК, с текстурами высокого разрешения и изображением 4K.

Это не просто патч, а набор полных нативных портов для Xbox Series X и Series S, PS5 и PS5 Pro. Все консоли обеспечат до 60 кадров в секунду с добавлением масштабирования FSR и сглаживания.

Учитывая, что игра изначально работала примерно на 30 кадрах в секунду при запуске на PS4 и Xbox One, это довольно существенные улучшения, которые должны значительно приблизить игровой процесс к отличному сиквелу Kingdom Come: Deliverance 2.

В это обновление включены небольшие изменения, такие как возможность привязки учётной записи Deep Silver, а также новые варианты озвучки на чешском и японском языках. Улучшены также турецкий, украинский и бразильский португальский языки.

Самое приятное, что это обновление будет бесплатным для тех, кто уже владеет игрой на консоли. Если у вас её ещё нет, вы можете приобрести стандартное или Royal Edition, чтобы воспользоваться новыми функциями уже сегодня.

12
7
Комментарии:  7
Шрек и осел vs CD Project

Боже, благослави Генри! И тех иродов-издателей, что решили сделать (опционально) из Генри нетрадиционной ориентации! И это христианина сделать хэем! Срамота! Бедный Вавра, хорошо хоть бабла поднял.

#Вавраневиноват

9
Undead46

Да какой он бедный? Это прогнувшийся под сжв и воук попущенец каколд, Предатель.

1
Dezoksin

это пик!

2
sa1958

Ну и хорошо.

1
Blowtorc

Кто знает как её на Российский акк забрать? Ошибку выдаёт, зараза, а на турке её нет...

1
Alkatraz7N7

Вроде как то можно через тех поддержку замутить

KossZog

поняни, никакого fsr и поддержки dualsense на пк, спасибо warwhores