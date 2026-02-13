Kingdom Come: Deliverance получила обновление для Xbox Series и PS5 с поддержкой 4К и 60 к/с

Разработчик Kingdom Come: Deliverance, студия Warhorse Studios, выпустила неожиданное обновление для игры, улучшающее игровой процесс для тех, кто играет на Xbox Series X/S или PlayStation 5.

Обновление, получившее название «NextGen Update», содержит множество улучшений, призванных в полной мере использовать возможности оборудования текущего поколения. Это включает в себя повышение графики до уровня, эквивалентного конфигурации «Ultra» на ПК, с текстурами высокого разрешения и изображением 4K.

Это не просто патч, а набор полных нативных портов для Xbox Series X и Series S, PS5 и PS5 Pro. Все консоли обеспечат до 60 кадров в секунду с добавлением масштабирования FSR и сглаживания.

Учитывая, что игра изначально работала примерно на 30 кадрах в секунду при запуске на PS4 и Xbox One, это довольно существенные улучшения, которые должны значительно приблизить игровой процесс к отличному сиквелу Kingdom Come: Deliverance 2.

В это обновление включены небольшие изменения, такие как возможность привязки учётной записи Deep Silver, а также новые варианты озвучки на чешском и японском языках. Улучшены также турецкий, украинский и бразильский португальский языки.

Самое приятное, что это обновление будет бесплатным для тех, кто уже владеет игрой на консоли. Если у вас её ещё нет, вы можете приобрести стандартное или Royal Edition, чтобы воспользоваться новыми функциями уже сегодня.