Kingdom Come: Deliverance появилась на свет из-за отсутствия исторических игр

Создатель Kingdom Come: Deliverance Дэниел Вавра заявил, что причина появления игры в том, что он был «взбешен» отсутствием исторических видеоигр.

Не так уж редко игры черпают вдохновение из истории. Сеттинги для фэнтезийных игр часто основаны на средневековой Европе, в то время как в таких играх, как Elden Ring и Dark Souls, вы исследуете замки, сражаясь с рыцарями и солдатами, которые не выглядели бы неуместно в Средние века. Однако Kingdom Come: Deliverance 2018 года отличалась тем, что полностью отказалась от фэнтезийного сеттинга, заменив его вполне реальной Богемией 15 века, и на это есть причина.

В выпуске PC Gamer 402 Вавра открыто говорил о разочарованиях, которые в конечном итоге привели к KCD.

Вообще-то, меня очень раздражал тот факт, что вообще не было исторической видеоигры. И для этого нет причин, потому что фильмы, книги и все такое очень популярны. И [был] такой консерватизм в игровой индустрии — когда вы это предлагали, все говорили: «Это странно, здесь нет монстров». Я отвечал: «В Call of Duty тоже нет монстров».

Для Вавра это был явный пробел на рынке, и он был готов его заполнить.

Моя идея о том, что на рынке был пробел, и это на самом деле так. И когда люди увидели Kingdom Come: Deliverance, многие из них сразу поняли, что это сработает.

После своего выпуска в 2018 году Kingdom Come: Deliverance собрала множество наград и номинаций, а его разработчик, Warhorse Studios, объявил в феврале этого года, что было продано более шести миллионов копий.

С заслуженным продолжением Kingdom Come: Deliverance 2, выход которого запланирован на начало следующего года, Вавра и Warhorse намерены развивать исторический игровой процесс, впервые представленный в первой игре, отмечая, что «сиквел — это просто продолжение этой идеи, и мы делаем его лучше, сложнее и отточеннее».