Kingdom Come: Deliverance выйдет на Nintendo Switch в начале 2024 года

Warhorse Studios подтвердила появление Switch-версии Kingdom Come Deliverance в начале 2024 года.
С момента выхода ролевой игры с открытым миром в 2018 году фанаты просили выпустить ее на Switch. В 2021 году после различных слухов разработчик Warhorse Studios объявил, что игра действительно выйдет на гибридной платформе Nintendo. Однако дата выхода не была названа. Прошло два года, и теперь чешский разработчик видеоигр подтвердил, что игра, портированием которой занимаются мастера Saber Interactive, появится на Switch в начале 2024 года в виде "Royal Edition".
Некоторые из вас помнят, что консольные версии Kingdom Come Deliverance были не самыми лучшими с множеством проблем с производительностью, и даже на ПК было очевидно, что игра была довольно требовательной. Поэтому будет интересно посмотреть, как поведет себя версия для Switch, учитывая "слабое" железо платформы Nintendo. С другой стороны, Saber Interactive известна своим впечатляющим Switch-портом The Witcher 3: Wild Hunt. Так что если какая-либо студия и справится с задачей переноса этой игры на Switch, то это будет именно Saber.
Какие интересно планы у Вавры по поводу серии...?
Хочу 2 часть оч оч оч оч хочу.
Да боевка отстой, но обучение Q на ристалище упрощает игру. Но сюжет хочу сюжет эти квесты и не сказать что вариативные, но есть своя атмосфера у игры.
Я 1 раз проходил маялся туда сюда там сям. Потом гайды посмотрел и 2й раз начал проходить.
Да я с пролога уже 3к монет наворовал. Город засыпает, просыпается винницкий вор и маньяк. Каждый день ездил и брал мзду из сундуков мельников.
Бомж крестьянин уже через 2 недели как ворованые вещи можно было продать одеялся богаче, чем весь город вместе взятый. Как только раненый прискакал в Тальмберг, через пол часа там воровать нечего было, стражники голые ходили.
Да прибудет с тобой господь, Генри!
Скажу так:
Играл я на ПК в нее, с видеокартой Radeon R7 (кто шарит, поймет, что в момент актуальности игры эта карта была ну очень слабой). Максимум выдавала 20 фпс. Проц был тоже не ахти (и не вспомню даже какой).
И играл! Так как у меня нету "привычки" разглядывать и считать волосы на голове Терезы или Пани...
неужель справится
Мыло в глаз попало от скринов.
Или это ПК версия на минималках?