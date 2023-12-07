Kingdom Come: Deliverance выйдет на Nintendo Switch в начале 2024 года

Ролевая игра с открытым миром в сеттинге средневековья. Действие игры разворачивается в 1403 году в Богемии (Чехия). Сюжет игры максимально приближен к реальным историческим фактам и поведает о Великом западном расколе и Гуситских войнах.

Kingdom Come: Deliverance является нелинейной RPG, что означает полную свободу действий. Тут нет героев и злодеев, все поступки ограничиваются лишь вашей моралью. Также в игре присутствует гибридная система классов: вы можете создать любого воина в зависимости от своих предпочтений, вроде рыцаря-лучника или воина-барда.

Разработчики подготовили уникальную боевую систему, основанную на приемах воинов XV века. Помимо всего прочего, ваш герой может заниматься кузнечеством, помогать людям, работать в поле или влиять на ход истории на передовой.

Таким образом, Kingdom Come является максимально аутентичной адаптацией исторических событий средневековой Европы.