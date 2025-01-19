Нейросетевая озвучка для Kingdom Come: Deliverance от SynthVoiceRu получила крупное обновление - стало заметно лучше

Как стало известно, незадолго до релиза Kingdom Come: Deliverance 2, SynthVoiceRu решил обновить свою русскую нейросетевую озвучку для оригинальной Kingdom Come: Deliverance.

По его словам, озвучка была полностью перезаписана с использованием модели SV2. Судя по предоставленному видео - качество озвучки заметно выросло. Доступны версии с дубляжом и закадровой озвучкой.

Kingdom Come: Deliverance доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.