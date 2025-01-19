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Kingdom Come: Deliverance 13.02.2018
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.5 4 260 оценок

Нейросетевая озвучка для Kingdom Come: Deliverance от SynthVoiceRu получила крупное обновление - стало заметно лучше

AceTheKing
Новости

Как стало известно, незадолго до релиза Kingdom Come: Deliverance 2, SynthVoiceRu решил обновить свою русскую нейросетевую озвучку для оригинальной Kingdom Come: Deliverance.

По его словам, озвучка была полностью перезаписана с использованием модели SV2. Судя по предоставленному видео - качество озвучки заметно выросло. Доступны версии с дубляжом и закадровой озвучкой.

Kingdom Come: Deliverance доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

7
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Madiark

Звучит не очень, все равно нейронке еще далеко до нормального дубляжа людьми

5
Пользователь ВКонтакте

Звучит прилично, с этим можно даже и поиграть. // Александр Дельтазавр

4
BrokVud
На данный момент доступна лишь версия с дубляжом.

Закадр тоже уже доступен.

0
XCBKCAMINGX

так сибе мужик взрослый а читает как школьникк

0
Nick1906

Ты пишешь как школьник из Первого Вэ, которого родители по пьяни зачали.

0
Рикочико

Нормальная озвучка, не сильно хуже современной русской.

Удивительно, за последние годы нормальная озвучка была лишь у Ефима Шифрина в Индике.
Уж некогда бы не подумал что Шифрин такой скрытый гем.

0
KIBERMAX

Русская озвучка это хорошо, но слушать это очень больно, ни ударений, ни интонации.

-2
Nick1906

Ты 🤡, для начала видос из новости посмотри, а потом лезь свои всратыми комментариями. В твоей Пердяевке интернет по карточкам или ты просто тупой зумерок? 🤣

-2
Альбиберчери

не реалистично, они должны говорить на чешском

-7
Рикочико

Официальная чешская есть.

2