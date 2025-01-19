Нейросетевая озвучка для Kingdom Come: Deliverance от SynthVoiceRu получила крупное обновление - стало заметно лучше

Как стало известно, незадолго до релиза Kingdom Come: Deliverance 2, SynthVoiceRu решил обновить свою русскую нейросетевую озвучку для оригинальной Kingdom Come: Deliverance.
По его словам, озвучка была полностью перезаписана с использованием модели SV2. Судя по предоставленному видео - качество озвучки заметно выросло. Доступны версии с дубляжом и закадровой озвучкой.
Kingdom Come: Deliverance доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Звучит не очень, все равно нейронке еще далеко до нормального дубляжа людьми
Звучит прилично, с этим можно даже и поиграть. // Александр Дельтазавр
Закадр тоже уже доступен.
так сибе мужик взрослый а читает как школьникк
Ты пишешь как школьник из Первого Вэ, которого родители по пьяни зачали.
Нормальная озвучка, не сильно хуже современной русской.
Удивительно, за последние годы нормальная озвучка была лишь у Ефима Шифрина в Индике.
Уж некогда бы не подумал что Шифрин такой скрытый гем.
Русская озвучка это хорошо, но слушать это очень больно, ни ударений, ни интонации.
Ты 🤡, для начала видос из новости посмотри, а потом лезь свои всратыми комментариями. В твоей Пердяевке интернет по карточкам или ты просто тупой зумерок? 🤣
не реалистично, они должны говорить на чешском
Официальная чешская есть.