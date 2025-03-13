Несмотря на просьбы фанатов, у Warhorse нет планов на ремейк оригинальной Kingdom Come: Deliverance

Пожалуй, самым приятным сюрпризом 2025 года стала Kingdom Come Deliverance 2. Ролевая игра продалась в 14 раз быстрее, чем её предшественница, и окупила весь свой бюджет за день, заслужив всеобщее признание как фанатов, так и критиков.
Игра оказала такое влияние, что материнская компания Embracer назвала ее напоминанием для своих разработчиков снова создавать отличные игры. Однако, несмотря на этот успех, Warhorse не будет переиздавать свой успешный приквел.
Сэр Тоби, PR-менеджер Warhorse, сообщил в новом интервью SxyBiscuit, что Kingdom Come Deliverance не получит ремейка или ремастера. Разработчик признал, что фанаты требовали более новую версию первой игры.
Однако Warhorse не заинтересована в возвращении к RPG в каком-либо качестве, и студия сосредоточена на Kingdom Come Deliverance 2. Если кто-то активно не обратится к Warhorse с предложением о порте на Switch или чем-то подобном, позиция сэра Тоби не изменится.
Прямо сейчас мы не собираемся возвращаться к KCD1 ни в какой форме.
PR-менеджер также рассудил, что в студии в настоящее время работает всего около 150 человек над несколькими DLC. Следовательно, у них нет рабочей силы для работы над ремейком Kingdom Come Deliverance.
Кроме того, Warhorse хочет расширяться и работать над другими играми, включая несколько сразу, поэтому возвращение к RPG 2018 года на самом деле не входит в планы студии. Что бы команда ни сделала дальше, будет интересно увидеть, учитывая успех Kingdom Come Deliverance 2.
лучше бы патч выпустили на 1ю часть с добавлением длсс , этого хватит с головой
Играю в первую часть и не вижу оснований для ремейка - выглядит и играется все отлично, максимум что стоило бы переработать - это неуклюжую и неудобную боевку да 2D цветы в полях. В остальном игра не требует какого-то вмешательства. Народ совсем зажрался, требует ремейки уже через 5-7 лет после релиза игр.
игре не помешал бы очень длсс, в ведьмака добавили то, а игра вышла на 3 года раньше чем ксд
Это не народ, это дети-дегенераты
Зачем? Она на 1060 на высоких 50-60 кадров выдает в 1080p
Зачем нужен ремейк? Я вот только перепрошел перед покупкой первой части. Прекравно играется она
Та хотя бы движок оптимизировать.
)
Игре всего семь лет, а "фанаты" уже о ремейке ноют) А потом удивляются, а чего это, вместо того, чтобы делать следующую часть серии или просто другую игру, разработчики выкатывают, например, никому не нужные ремастеры "хорайзена" или "дейс ган")
В первую часть бы боевку от второй и было бы шикарно. Не знает кто-то может мод есть для этого?
Есть мод, вернее это просто конфиг-файл, в котором изменены переменные ответственные за поведение и параметры привязки камеры к целям во время боя. Камера становится более свободной и легче контролировать нескольких соперников.
Т.е это буквально то, что они сделали с камерой во время боя во второй части и ощущается почти так же. Но речь только об управлении камерой и захвате этой камерой врагов, в остальном боёвка остаётся не тронутой.
Называется More Responsive Targeting.
Количество модов на изменение боёвки для первой части хватает , а если почитать комментарии под этими модами , то можно увидеть десятки предлагаемых изменений этих самых переменных .
Начать можно с раздела " Обновления " на странице с модами там - где их больше всего ...
Ладно, держи в курсе.)
Накладно , подержи ка сам ) .
Тупые анимации для дидов игра высер мертвый
Ей бы некстген на пс5 и збс. На пк она и и так отлично выглядит
Им ремейков хорайзон и дейз гона мало?
Странно
А зачем? Там местами графон лучше чем во второй.
Странный запрос. Я первую часть проходил под конец 2023 года и игра выглядит и играется отлично. Хотя охота самый слабый элемент в игре. Животные спавнились под носом и потом в ужасе то меня разбегались, что фиг догонишь.
Ещё было бы страннее, если бы согласились. У игр с начала жизни PS4 нет необходимости в ремейках и ремастерах, просто потому что там нечего менять. Графика в таких играх всё ещё хорошая, а менять только геймплейные механики и перерабатывать структуру локации, будет странно. В итоге сложится ситуация, как с последними ремастерами игр Sony, когда без лобового сравнения не разберешь, что улучшили, а игроки не понимают, зачем отдавать ещё раз деньги за туже игру.
Зачем ремейк? Ведь вышла не так давно
Хотя бы 60 ФПС на консолях ...
Кингдом Соме: Деливерансе два // Сергей Бегленко
Неоф.патча для первой части нет , в отличии от Моры - Облы - Ская - серии Фоллыча - ФНВ - В3 и так далее , наверное из - за сверхпопулярности игры ) . Сообщество мод - мейкеров просто не берётся за это . Класс , да ?
Графику , ENB ядро ( основу для любого графического мода ) , Воронцов забросил ещё чуть ли не на стадии релиза - наверное в связи с " высоким качеством " продукта . И делать этого не будет , судя по обновам для двух версий ...
Делайте выводы ...
ENB всегда было вырвиглазной шляпой.
Где именно ?
Киндом шлак 2 провал а не игра