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Kingdom Come: Deliverance 13.02.2018
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.5 4 937 оценок

Несмотря на просьбы фанатов, у Warhorse нет планов на ремейк оригинальной Kingdom Come: Deliverance

monk70
Новости

Пожалуй, самым приятным сюрпризом 2025 года стала Kingdom Come Deliverance 2. Ролевая игра продалась в 14 раз быстрее, чем её предшественница, и окупила весь свой бюджет за день, заслужив всеобщее признание как фанатов, так и критиков.

Kingdom Come Deliverance 2 отбила затраты на разработку за один день после релиза

Игра оказала такое влияние, что материнская компания Embracer назвала ее напоминанием для своих разработчиков снова создавать отличные игры. Однако, несмотря на этот успех, Warhorse не будет переиздавать свой успешный приквел.

Сэр Тоби, PR-менеджер Warhorse, сообщил в новом интервью SxyBiscuit, что Kingdom Come Deliverance не получит ремейка или ремастера. Разработчик признал, что фанаты требовали более новую версию первой игры.

Однако Warhorse не заинтересована в возвращении к RPG в каком-либо качестве, и студия сосредоточена на Kingdom Come Deliverance 2. Если кто-то активно не обратится к Warhorse с предложением о порте на Switch или чем-то подобном, позиция сэра Тоби не изменится.

Прямо сейчас мы не собираемся возвращаться к KCD1 ни в какой форме.

PR-менеджер также рассудил, что в студии в настоящее время работает всего около 150 человек над несколькими DLC. Следовательно, у них нет рабочей силы для работы над ремейком Kingdom Come Deliverance.

Кроме того, Warhorse хочет расширяться и работать над другими играми, включая несколько сразу, поэтому возвращение к RPG 2018 года на самом деле не входит в планы студии. Что бы команда ни сделала дальше, будет интересно увидеть, учитывая успех Kingdom Come Deliverance 2.

20
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
SkyraX

лучше бы патч выпустили на 1ю часть с добавлением длсс , этого хватит с головой

13
ГАЗ-М20

Играю в первую часть и не вижу оснований для ремейка - выглядит и играется все отлично, максимум что стоило бы переработать - это неуклюжую и неудобную боевку да 2D цветы в полях. В остальном игра не требует какого-то вмешательства. Народ совсем зажрался, требует ремейки уже через 5-7 лет после релиза игр.

11
SkyraX

игре не помешал бы очень длсс, в ведьмака добавили то, а игра вышла на 3 года раньше чем ксд

10
worlock92

Это не народ, это дети-дегенераты

5
pilko SkyraX

Зачем? Она на 1060 на высоких 50-60 кадров выдает в 1080p

1
211186

Зачем нужен ремейк? Я вот только перепрошел перед покупкой первой части. Прекравно играется она

4
spaMER_ID

Та хотя бы движок оптимизировать.

0
MNM 1985

)

0
Джон Хоккинс
2
PhantomTahm

Игре всего семь лет, а "фанаты" уже о ремейке ноют) А потом удивляются, а чего это, вместо того, чтобы делать следующую часть серии или просто другую игру, разработчики выкатывают, например, никому не нужные ремастеры "хорайзена" или "дейс ган")

2
erkins007

В первую часть бы боевку от второй и было бы шикарно. Не знает кто-то может мод есть для этого?

0
symp1ex

Есть мод, вернее это просто конфиг-файл, в котором изменены переменные ответственные за поведение и параметры привязки камеры к целям во время боя. Камера становится более свободной и легче контролировать нескольких соперников.
Т.е это буквально то, что они сделали с камерой во время боя во второй части и ощущается почти так же. Но речь только об управлении камерой и захвате этой камерой врагов, в остальном боёвка остаётся не тронутой.
Называется More Responsive Targeting.

5
Джон Хоккинс symp1ex

Количество модов на изменение боёвки для первой части хватает , а если почитать комментарии под этими модами , то можно увидеть десятки предлагаемых изменений этих самых переменных .

Начать можно с раздела " Обновления " на странице с модами там - где их больше всего ...

-1
symp1ex Джон Хоккинс

Ладно, держи в курсе.)

0
Джон Хоккинс symp1ex

Накладно , подержи ка сам ) .

1
Fatcannabis

Тупые анимации для дидов игра высер мертвый

-2
-zotik-

Ей бы некстген на пс5 и збс. На пк она и и так отлично выглядит

0
Sigon

Им ремейков хорайзон и дейз гона мало?

0
QuaveryAldora

Странно

0
Dark1994

А зачем? Там местами графон лучше чем во второй.

0
Rimasted

Странный запрос. Я первую часть проходил под конец 2023 года и игра выглядит и играется отлично. Хотя охота самый слабый элемент в игре. Животные спавнились под носом и потом в ужасе то меня разбегались, что фиг догонишь.

Ещё было бы страннее, если бы согласились. У игр с начала жизни PS4 нет необходимости в ремейках и ремастерах, просто потому что там нечего менять. Графика в таких играх всё ещё хорошая, а менять только геймплейные механики и перерабатывать структуру локации, будет странно. В итоге сложится ситуация, как с последними ремастерами игр Sony, когда без лобового сравнения не разберешь, что улучшили, а игроки не понимают, зачем отдавать ещё раз деньги за туже игру.

0
Лобо

Зачем ремейк? Ведь вышла не так давно

0
Второй пилот Дринкинс

Хотя бы 60 ФПС на консолях ...

0
Пользователь ВКонтакте

Кингдом Соме: Деливерансе два // Сергей Бегленко

-2
Джон Хоккинс

Неоф.патча для первой части нет , в отличии от Моры - Облы - Ская - серии Фоллыча - ФНВ - В3 и так далее , наверное из - за сверхпопулярности игры ) . Сообщество мод - мейкеров просто не берётся за это . Класс , да ?

Графику , ENB ядро ( основу для любого графического мода ) , Воронцов забросил ещё чуть ли не на стадии релиза - наверное в связи с " высоким качеством " продукта . И делать этого не будет , судя по обновам для двух версий ...

Делайте выводы ...

-4
pilko

ENB всегда было вырвиглазной шляпой.

0
Джон Хоккинс pilko
ENB всегда было вырвиглазной шляпой.

Где именно ?

0
Fatcannabis

Киндом шлак 2 провал а не игра

-5