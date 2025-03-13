Несмотря на просьбы фанатов, у Warhorse нет планов на ремейк оригинальной Kingdom Come: Deliverance

Пожалуй, самым приятным сюрпризом 2025 года стала Kingdom Come Deliverance 2. Ролевая игра продалась в 14 раз быстрее, чем её предшественница, и окупила весь свой бюджет за день, заслужив всеобщее признание как фанатов, так и критиков.

Игра оказала такое влияние, что материнская компания Embracer назвала ее напоминанием для своих разработчиков снова создавать отличные игры. Однако, несмотря на этот успех, Warhorse не будет переиздавать свой успешный приквел.

Сэр Тоби, PR-менеджер Warhorse, сообщил в новом интервью SxyBiscuit, что Kingdom Come Deliverance не получит ремейка или ремастера. Разработчик признал, что фанаты требовали более новую версию первой игры.

Однако Warhorse не заинтересована в возвращении к RPG в каком-либо качестве, и студия сосредоточена на Kingdom Come Deliverance 2. Если кто-то активно не обратится к Warhorse с предложением о порте на Switch или чем-то подобном, позиция сэра Тоби не изменится.

Прямо сейчас мы не собираемся возвращаться к KCD1 ни в какой форме.

PR-менеджер также рассудил, что в студии в настоящее время работает всего около 150 человек над несколькими DLC. Следовательно, у них нет рабочей силы для работы над ремейком Kingdom Come Deliverance.

Кроме того, Warhorse хочет расширяться и работать над другими играми, включая несколько сразу, поэтому возвращение к RPG 2018 года на самом деле не входит в планы студии. Что бы команда ни сделала дальше, будет интересно увидеть, учитывая успех Kingdom Come Deliverance 2.