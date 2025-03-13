Несмотря на просьбы фанатов, у Warhorse нет планова на ремейк оригинальной Kingdom Come: Deliverance

Пожалуй, самым приятным сюрпризом 2025 года стала Kingdom Come Deliverance 2. Ролевая игра продалась в 14 раз быстрее, чем ее предшественница, и окупила весь свой бюджет за день, заслужив всеобщее признание как фанатов, так и критиков.
Игра оказала такое влияние, что материнская компания Embracer назвала ее напоминанием для своих разработчиков снова создавать отличные игры. Однако, несмотря на этот успех, Warhorse не будет переиздавать свой успешный приквел.
Сэр Тоби, PR-менеджер Warhorse, сообщил в новом интервью SxyBiscuit, что Kingdom Come Deliverance не получит ремейка или ремастера. Разработчик признал, что фанаты требовали более новую версию первой игры.
Однако Warhorse не заинтересована в возвращении к RPG в каком-либо качестве, и студия сосредоточена на Kingdom Come Deliverance 2. Если кто-то активно не обратится к Warhorse с предложением о порте на Switch или чем-то подобном, позиция сэра Тоби не изменится.
Прямо сейчас мы не собираемся возвращаться к KCD1 ни в какой форме.
PR-менеджер также рассудил, что в студии в настоящее время работает всего около 150 человек над несколькими DLC. Следовательно, у них нет рабочей силы для работы над ремейком Kingdom Come Deliverance.
Кроме того, Warhorse хочет расширяться и работать над другими играми, включая несколько сразу, поэтому возвращение к RPG 2018 года на самом деле не входит в планы студии. Что бы команда ни сделала дальше, будет интересно увидеть, учитывая успех Kingdom Come Deliverance 2.
В первую часть бы боевку от второй и было бы шикарно. Не знает кто-то может мод есть для этого?
Есть мод, вернее это просто конфиг-файл, в котором изменены переменные ответственные за поведение и параметры привязки камеры к целям во время боя. Камера становится более свободной и легче контролировать нескольких соперников.
Т.е это буквально то, что они сделали с камерой во время боя во второй части и ощущается почти так же. Но речь только об управлении камерой и захвате этой камерой врагов, в остальном боёвка остаётся не тронутой.
Называется More Responsive Targeting.
Количество модов на изменение боёвки для первой части хватает , а если почитать комментарии под этими модами , то можно увидеть десятки предлагаемых изменений этих самых переменных .
Начать можно с раздела " Обновления " на странице с модами там - где их больше всего ...
Неоф.патча для первой части нет , в отличии от Моры - Облы - Ская - серии Фоллыча - ФНВ - В3 и так далее , наверное из - за сверхпопулярности игры ) . Сообщество мод - мейкеров просто не берётся за это . Класс , да ?
Графику , ENB ядро ( основу для любого графического мода ) , Воронцов забросил ещё чуть ли не на стадии релиза - наверное в связи с " высоким качеством " продукта . И делать этого не будет , судя по обновам для двух версий ...
Делайте выводы ...
Играю в первую часть и не вижу оснований для ремейка - выглядит и играется все отлично, максимум что стоило бы переработать - это неуклюжую и неудобную боевку да 2D цветы в полях. В остальном игра не требует какого-то вмешательства. Народ совсем зажрался, требует ремейки уже через 5-7 лет после релиза игр.