Kingdom Come: Deliverance 13.02.2018
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 5 648 оценок

"Одно из лучших некст-ген обновлений" - фанаты довольны улучшениями Kingdom Come: Deliverance для PS5 и Xbox Series

monk70 monk70

В честь 8-й годовщины оригинальной Kingdom Come: Deliverance создатели этой средневековой RPG выпустили масштабное обновление, которого фанаты ждали несколько лет. Обновление для консолей текущего поколения получило высокую оценку игроков, не в последнюю очередь потому, что оно бесплатное для всех владельцев PS4 и Xbox One.

В сети появились сравнения «базовой» версии игры Warhorse с обновлением, доступным на консолях PS5 и XSX/S. Эти сравнения показывают, насколько тщательно разработчики проделали работу по улучшению текстур и освещения в игре, которой уже почти десять лет.

Сравнение Kingdom Come: Deliverance демонстрирует заметные улучшения в качестве изображения на PS5

Значительные изменения: увеличенная дальность прорисовки и сокращённое время загрузки. Загрузка Kingdom Come: Deliverance непосредственно из меню PS5 занимает чуть более минуты, по сравнению с почти четырьмя минутами на PS4.

Более того, игроки в восторге от оптимизации и плавности версии игры для консолей нового поколения. Kingdom Come: Deliverance работает со скоростью 60 кадров в секунду на PS5 и XSX/S, с лишь незначительными просадками кадров (на консолях PS4 и XOne игра поддерживала постоянные 30 кадров в секунду).

Фанаты называют это «лучшим обновлением для нового поколения консолей». Они говорят, что разработчикам других игр следует последовать примеру Warhorse и их «отличной работе» по удовлетворению ожиданий фанатов и поддержке своих RPG спустя годы после релиза. С

Стоит отметить, что версия для ПК также получила незначительные улучшения. Патч 1.9.7 исправляет ряд постоянных ошибок, включая бесконечную загрузку во время квеста «Осада». Он также добавляет небольшой подарок для игроков, которые привяжут свою учётную запись Deep Silver.

Listoman

Радоваться нестабильным 60 фпс в игре 8 летней давности с апскейлом из 1080p🤣

Wellyndyt

Ну пекари радуются же

Рикочико

Однако, вопреки заявлениям компании, это не нативное 4K, а масштабированное изображение с разрешения около 1440p

Так то и сейчас не каждый средний ПК сможет поддерживать стабильные 60 кадров в городе при тех же настройках.

Listoman Рикочико

У ps5 из 1080p, у ps5 pro из 1440p)

В городе гпу отдыхает, там упор в проц)

AndreyStalker

Ахахах. Со*нольщики радуются тому, что было на ПК на релизе)))

CRAZY rock GAME

На ПК на релизе это было забагованное дерьмо

sa1958

Ну кто то дождался, наверное.

Кот Миша

Фанаты консолей неприхотливы и всему рады, а значит качество жизни у них выше💪

Sheffskiy

Отлично оптимизирована что первая что вторая игра, шикарные разработчики легендарной игры. Я буду покупать их игры всегда