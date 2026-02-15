"Одно из лучших некст-ген обновлений" - фанаты довольны улучшениями Kingdom Come: Deliverance для PS5 и Xbox Series

В честь 8-й годовщины оригинальной Kingdom Come: Deliverance создатели этой средневековой RPG выпустили масштабное обновление, которого фанаты ждали несколько лет. Обновление для консолей текущего поколения получило высокую оценку игроков, не в последнюю очередь потому, что оно бесплатное для всех владельцев PS4 и Xbox One.

В сети появились сравнения «базовой» версии игры Warhorse с обновлением, доступным на консолях PS5 и XSX/S. Эти сравнения показывают, насколько тщательно разработчики проделали работу по улучшению текстур и освещения в игре, которой уже почти десять лет.

Значительные изменения: увеличенная дальность прорисовки и сокращённое время загрузки. Загрузка Kingdom Come: Deliverance непосредственно из меню PS5 занимает чуть более минуты, по сравнению с почти четырьмя минутами на PS4.

Более того, игроки в восторге от оптимизации и плавности версии игры для консолей нового поколения. Kingdom Come: Deliverance работает со скоростью 60 кадров в секунду на PS5 и XSX/S, с лишь незначительными просадками кадров (на консолях PS4 и XOne игра поддерживала постоянные 30 кадров в секунду).

Фанаты называют это «лучшим обновлением для нового поколения консолей». Они говорят, что разработчикам других игр следует последовать примеру Warhorse и их «отличной работе» по удовлетворению ожиданий фанатов и поддержке своих RPG спустя годы после релиза. С

Стоит отметить, что версия для ПК также получила незначительные улучшения. Патч 1.9.7 исправляет ряд постоянных ошибок, включая бесконечную загрузку во время квеста «Осада». Он также добавляет небольшой подарок для игроков, которые привяжут свою учётную запись Deep Silver.