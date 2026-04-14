Патч для Kingdom Come: Deliverance улучшает стабильность и добавляет перенос трофеев на PS5

Для Kingdom Come: Deliverance вышло новое обновление, включающее обширный список исправлений и улучшений на всех платформах, а также ряд долгожданных функций для консолей текущего поколения.

Главным нововведением стала поддержка переноса трофеев с PS4 на PS5. Однако разработчики предупреждают, что из-за особенностей оригинальной системы трофеев перенос не является полностью точным: часть достижений разблокируется при загрузке сохранения, но некоторые — например, связанные с состояниями персонажа — могут остаться недоступными.

Что изменилось на ПК

Обновление исправляет ряд технических проблем:

устранён баг с зависанием при нажатии Delete в меню

исправлен перенос предметов в новую игру через меню паузы

решены проблемы с DLC HD Sounds и HD Voiceover

обновлены звуковые банки DLC

В версии для Microsoft Store:

добавлена возможность использовать DLC в офлайн-режиме

устранены утечки дескрипторов при выходе из игры

добавлены новые локализации (японский и корейский текст, чешская и японская озвучка)

интегрированы HD-звуки и озвучка

Версии для GOG и Stove обновлены до патча 1.9.7, но без интеграции аккаунта Deep Silver.

Изменения на консолях

Разработчики сосредоточились на стабильности:

исправлены многочисленные вылеты, зависания и взаимоблокировки

устранены проблемы с памятью и звуком

улучшена общая производительность

На PS5:

добавлен перенос трофеев с PS4

исправлены сбои из-за нехватки системных дескрипторов

устранены визуальные баги с растительностью

На Xbox: