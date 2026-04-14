Патч для Kingdom Come: Deliverance улучшает стабильность и добавляет перенос трофеев на PS5

Для Kingdom Come: Deliverance вышло новое обновление, включающее обширный список исправлений и улучшений на всех платформах, а также ряд долгожданных функций для консолей текущего поколения.
Главным нововведением стала поддержка переноса трофеев с PS4 на PS5. Однако разработчики предупреждают, что из-за особенностей оригинальной системы трофеев перенос не является полностью точным: часть достижений разблокируется при загрузке сохранения, но некоторые — например, связанные с состояниями персонажа — могут остаться недоступными.
Что изменилось на ПК
Обновление исправляет ряд технических проблем:
- устранён баг с зависанием при нажатии Delete в меню
- исправлен перенос предметов в новую игру через меню паузы
- решены проблемы с DLC HD Sounds и HD Voiceover
- обновлены звуковые банки DLC
В версии для Microsoft Store:
- добавлена возможность использовать DLC в офлайн-режиме
- устранены утечки дескрипторов при выходе из игры
- добавлены новые локализации (японский и корейский текст, чешская и японская озвучка)
- интегрированы HD-звуки и озвучка
Версии для GOG и Stove обновлены до патча 1.9.7, но без интеграции аккаунта Deep Silver.
Изменения на консолях
Разработчики сосредоточились на стабильности:
- исправлены многочисленные вылеты, зависания и взаимоблокировки
- устранены проблемы с памятью и звуком
- улучшена общая производительность
На PS5:
- добавлен перенос трофеев с PS4
- исправлены сбои из-за нехватки системных дескрипторов
- устранены визуальные баги с растительностью
На Xbox:
- исправлены зависания при приостановке игры
- устранён вылет при отмене синхронизации с облаком