По Kingdom Come: Deliverance анонсировали официальную настольную игру с ценником в 150 евро

Чешская компания Czech Games Edition совместно со студией Warhorse официально представила настольную игру Kingdom Come: Deliverance – The Board Game. Проект призван перенести фирменную атмосферу средневековой Богемии 1403 года в формат физического настольного развлечения для компании. Разработчики уже открыли предварительные заказы на новинку на официальном сайте, установив фиксированную стоимость издания в размере 150 евро.

Сюжетная кампания настольной адаптации полностью повторяет концепцию оригинальной видеоигры и предлагает участникам пройти тяжелый путь с самых низов. Игроки начнут свое путешествие в роли обычных бедных крестьян без репутации, денег и боевых навыков, постепенно развивая свои характеристики по мере выполнения заданий. Пользователям предстоит помогать местным жителям, сотрудничать с феодальными лордами, оттачивать мастерство владения мечом и напрямую влиять на глобальные исторические события.

За создание игрового процесса отвечают известные геймдизайнеры Томаш Голек и Влада Хватил, которые решили отказаться от мобильных приложений-компаньонов, сделав настолку полностью самостоятельной.

Игровые сессии будут рассчитаны на кооперативное прохождение, где продолжительность одной партии составит от 90 минут. Каждая сюжетная миссия предложит уникальные геймплейные ситуации, а живой окружающий мир будет запоминать решения команды и менять отношение неигровых персонажей к героям.

Сбор предварительных заказов на физическое издание продлится до 16 августа 2026 года, однако тираж могут ограничить в случае быстрой распродажи стартового запаса коробок. Полноценный релиз и начало доставки настольной игры запланированы на первый квартал 2027 года.