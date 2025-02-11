По словам бывшего сотрудника Warhose, разработчики KCD "работали за минималку", закладывая основу для успеха KCD2

Благодаря относительно низкому бюджету Kingdom Come: Deliverance 2 (около $41 миллионов) затраты окупились уже в день релиза. Интересное мнение о сиквеле высказал один из бывших сотрудников Warhose Studios, Томаш Плч (Tomas Plch), который работал в компании с 2012 по 2018 год.сетях.

Разработчику понравился сиквел. По его мнению, главным образом его качество обусловлено очень прочным фундаментом в виде того, что был разработан для первой Kingdom Come: Deliverance.

Во время производства первой KDC Томаш занимал пост ведущего программиста, отвечающего за работу ИИ. ИИ-модули CryEngine совершенно не подходили для RPG с большим открытым миром. По этой причине разработчик вместе с группой других специалистов в этой области потратил много времени на создание абсолютно новой системы искуственного интелекта, чтобы игроки чувствовали, что взаимодействуют с миром, который живет собственной жизнью. Все получилось очень удачно, и впоследствии на этих основах, в частности, была разработана KDC2.

Впрочем, у самого Томаша остались плохие воспоминания о работе над первой KCD. По его словам, во время работы над игрой многие из них «трудились день и ночь за минимальную зарплату». Также он считает, что в дальнейшем руководство обошлось с многими из них недобросовестно, правда, конкретных подробностей он не приводит.

Естественно, следует помнить, что это всего лишь версия одного из разработчиков, поэтому она может не отражать полной картины. Хочется надеяться, что отчеты Плча получат отклик, например, от Даниэля Вавры, который в последнее время очень активно высказывается в социальных сетях.