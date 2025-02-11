По словам бывшего сотрудника Warhose, разработчики KCD "работали за минималку", закладывая основу для успеха KCD2

Благодаря относительно низкому бюджету Kingdom Come: Deliverance 2 (около $41 миллионов) затраты окупились уже в день релиза. Интересное мнение о сиквеле высказал один из бывших сотрудников Warhose Studios, Томаш Плч (Tomas Plch), который работал в компании с 2012 по 2018 год.сетях.
Разработчику понравился сиквел. По его мнению, главным образом его качество обусловлено очень прочным фундаментом в виде того, что был разработан для первой Kingdom Come: Deliverance.
Во время производства первой KDC Томаш занимал пост ведущего программиста, отвечающего за работу ИИ. ИИ-модули CryEngine совершенно не подходили для RPG с большим открытым миром. По этой причине разработчик вместе с группой других специалистов в этой области потратил много времени на создание абсолютно новой системы искуственного интелекта, чтобы игроки чувствовали, что взаимодействуют с миром, который живет собственной жизнью. Все получилось очень удачно, и впоследствии на этих основах, в частности, была разработана KDC2.
Впрочем, у самого Томаша остались плохие воспоминания о работе над первой KCD. По его словам, во время работы над игрой многие из них «трудились день и ночь за минимальную зарплату». Также он считает, что в дальнейшем руководство обошлось с многими из них недобросовестно, правда, конкретных подробностей он не приводит.
Естественно, следует помнить, что это всего лишь версия одного из разработчиков, поэтому она может не отражать полной картины. Хочется надеяться, что отчеты Плча получат отклик, например, от Даниэля Вавры, который в последнее время очень активно высказывается в социальных сетях.
Ну да, бентли сама себя не купит
Варва настолько беден, что вынужден подрабатывать водилой? Владельцев Бентли возят на машине, а не они везут кого-то...
Это не его Бентли Это машина его личного доставщика воды)
хотел было сказать, что он в аренду брал, но решил перед этим заглянуть к нему на страничку, даа человек себе не в чем не отказывает))
Ну во времена разработки первой игры и не удивительно, если принципе стоял вопрос о банкротстве студии и денег не было много. Вот если выйдет разработчик, который отпахал с сиквелом за минимальную оплату, то вот тогда можно и говорить о несправедливости, ибо даже после старта первой игры, она продалась не очень и не было бюджета на раздачу бонусов
а разрабы биоварей работали за максималку и вернулись в форму
Да найди уже себе парня. )
А кто заставлял работать день и ночь за минималку? Если он толковый программист иди в другую студию.
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит!
лох не мамонт) помню как то была тут вроде новость что всех разрабов игры какой то после релиза уволили) повторяю лох не мамонт)
Ктнгдом Соме: Деливерансе два // Сергей Бегленко
бывший сотрудник? ну и валите нахрен, нытики. небось выперли за профнепригодность, теперь воняете в интернетах. минималка? а чего хотели, шейхи? небось на гитхабе три строчки кода за всю жизнь высрано, а самомнение как у кармака. фундамент закладывали, ага. щас бы верить челам, которые хвастаются тем, что переписали ии крайэнджина, потому что "не подходил". небось на костылях и палках все держится, небось оптимизация как у гов на мамонта. вавра небось на таких и выехал, лол. а рады стараться, терпилы. небось и сейчас за еду работаете, раз такие умные. и да, небось вавра сам ответит, держите карман шире.
У них минималка как 2 наших, обычных зп
Так же и коммуналка у них две наших а то и больше и прочее подобные расходы.
В любом случае, у тех кто там работает качество жизни куда выше, чем у обычного работяги РФ.
Не в любом. Откровенно ты бред несешь, есть люди которые и там и тут хорошо живут, есть те кто и там и тут плохо и концы с концами сводят.
А наша обычная зп - это сколько?
15-18 за мкадом еще можно встретить