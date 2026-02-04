Релиз Kingdom Come: Deliverance для консолей нового поколения может состояться уже 13 февраля

Похоже, релиз Kingdom Come: Deliverance на консолях текущего поколения уже не за горами. Согласно информации из анонса первой волны игр для Xbox Game Pass в феврале 2026 года, средневековая RPG от Warhorse Studios появится в сервисе 13 февраля. Это дало повод предположить, что версии для PS5 и Xbox Series X|S выйдут в тот же день.

Слухи об апгрейде ходят уже несколько месяцев. Ранее инсайдер с Reddit под ником bertik11 утверждал, что обновлённые версии планируются к выпуску именно в феврале. Косвенное подтверждение появилось и в PlayStation Store: в некоторых PAL-регионах на странице игры на короткое время упоминалась версия для PS5 с улучшенной графикой, включая 4K-разрешение, повышенную частоту кадров и текстуры высокого качества. Позже это описание было удалено, что может указывать на преждевременную публикацию информации.

По данным того же инсайдера, ждать серьёзных нововведений не стоит — речь идёт скорее о прямом переносе PC-версии на современные консоли. Вероятно, игроки получат уже знакомые улучшения вроде 4K-текстур и качественного звука, без кардинальных изменений геймплея или контента.

Оригинальная Kingdom Come: Deliverance вышла 13 февраля 2018 года на PS4, Xbox One и PC, а в 2024 году добралась и до Nintendo Switch. Если информация подтвердится, релиз на PS5 и Xbox Series X|S станет символичным — ровно через восемь лет после выхода игры.