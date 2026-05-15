Создатели Kingdom Come: Deliverance собрали 65 тыс долларов на сохранение реального средневекового замка

Замок Пиркштейн — одна из самых узнаваемых крепостей в исторической RPG Kingdom Come: Deliverance от студии Warhorse, служащая базой для главного героя Индро, пока действие разворачивается в Раттае, но это также реальная достопримечательность богемской средневековой истории. Замок Пиркштейн — готический замок XIV века, расположенный в регионе Посазави в Центральной Богемии. За 675 лет с момента постройки замок неоднократно переходил из рук в руки и сильно пострадал от пожара в XV веке, крестьянского восстания в XVII веке и общего запустения, но он всё ещё стоит, несмотря на своё ветхое состояние, бросая вызов разрушительному воздействию прошедших веков.

Работы по сохранению, финансируемые за счёт частных пожертвований, местных приходов и европейских правительств, начались в 2025 году с целью восстановления культовой колокольни замка, которая, по словам двух ключевых организаторов, находилась в «критическом состоянии». Сегодня Warhorse Studios объявила, что выделит 65 000 долларов на восстановление замка благодаря недавней распродаже в Steam.

Во время фестиваля Medieval Fest в Steam мы обязались пожертвовать 1 доллар за каждую проданную копию KCD. Благодаря вам, нашему невероятному сообществу, мы пожертвовали более 65 000 долларов на сохранение замка Пиркштейн. Вы сделали это возможным. От имени Warhorse и Пиркштейна, спасибо вам.