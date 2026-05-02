The Elder Scrolls V: Skyrim неожиданно повлияла на создание Kingdom Come: Deliverance

Один из создателей Kingdom Come: Deliverance признался, что ключевым источником вдохновения для проекта стала The Elder Scrolls V: Skyrim — и это при том, что ранее игру публично подвергали жёсткой критике.

По словам представителей Warhorse Studios, сооснователь студии Даниэль Вавра в своё время составил список из более чем сотни претензий к RPG от Bethesda Game Studios. В нём он разбирал как мелкие детали вроде отсутствия бытовых элементов в мире, так и более серьёзные аспекты — физику, баланс и логику происходящего.

Тем не менее, как отмечает разработчик Ондржей Биттнер, именно Skyrim оказала значительное влияние на формирование открытого мира и общей структуры Kingdom Come. При этом команда стремилась пойти в другом направлении, сделав упор на реализм и историческую достоверность.

Интересно, что подход к свободе игрока также вдохновлялся другими проектами — например, Fallout: New Vegas, где разработчики ценили вариативность и реакцию мира на действия пользователя.