В PS Store обнаружили описание Kingdom Come Deliverance для современных консолей

У поклонников Индржиха из Скалицы есть повод для радости. После многолетних просьб, похоже, первая часть Kingdom Come: Deliverance наконец-то выйдет на консолях текущего поколения.

Итальянское отделение PlayStation Store поспешило обновить карточку продукта, раскрыв существование специальной версии для PlayStation 5. Хотя Warhorse Studios ещё не выпустила официального заявления, изменение фона заставки и конкретные технические описания в магазине не оставляют сомнений.

Согласно информации, просочившейся в сеть, новая версия предложит ряд улучшений, которых игроки на консолях ждали с момента запуска. Переведённое описание игры в магазине подтверждает следующие новые возможности:

Разрешение 4K: Средневековая Чехия впечатлит невиданной ранее чёткостью.

Улучшенная частота кадров: Больше никаких проблем с 30 кадрами в секунду; ожидайте стабильного и плавного игрового процесса.

Текстуры высокого разрешения: Детализация окружения и снаряжения будет значительно улучшена.

Визуальные изменения: «Средневековая Богемия ещё никогда не выглядела так красиво».

Предполагается, что обновление может выйти уже в феврале 2026 года, что совпадёт с восьмой годовщиной выхода оригинальной игры. Это отличная новость для тех, кого отпугнули версии для PS4 и Xbox One из-за низкого разрешения и недостаточной плавности.