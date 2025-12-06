Warhorse намекнули, что первая Kingdom Come: Deliverance получит патч для нынешнего поколения консолей

Разработчики Kingdom Come: Deliverance вызвали настоящий переполох среди фанатов, осторожно намекнув (и подтвердив октябрьские слухи), что первая часть игры может получить обновление для консолей PS5 и Xbox Series X|S.

На вопрос одного из пользователей об улучшенной версии игры 2018 года, студия Warhorse ответила лишь известным намекающим смайликом, который многие восприняли как явное заявление. Утечки о таком обновлении появлялись и раньше, но только сейчас игроки почувствовали, что разработчики действительно посылают сигнал: будьте готовы.

Ситуация усугубляется тем фактом, что Warhorse уже завершила работу над финальным DLC для Kingdom Come: Deliverance 2, поэтому компания может переключить внимание на старую игру. Согласно предыдущим неофициальным сообщениям, обновление для первой части может выйти в начале следующего года. Оно будет включать в себя 60 к/с, улучшенную графику, освещение и, возможно, даже некоторые доработки механик, чтобы они работали как в новой части. Многие фанаты признаются, что ждут версии, адаптированной для современного оборудования, прежде чем играть в оригинал.

Также появляется всё больше свидетельств того, что анонс может состояться в ближайшее время, особенно в преддверии церемонии The Game Awards, одного из крупнейших событий года в индустрии.