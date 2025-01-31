Warhorse Studios рассказала о запутанной истории Kingdom Come: Deliverance в преддверии выхода второй части

До выхода Kingdom Come: Deliverance 2 осталось меньше недели, и разработчики из Warhorse Studios решили выпустить трейлер, в котором кратко излагается сюжет первой части. Все-таки с момента выхода предыдущей игры прошло уже семь лет, так что небольшой экскурс в историю не помешает, а также станет хорошим введением для тех, кто только начинает знакомство с RPG-серией.

Действие Kingdom Come: Deliverance происходит на территории королевства Богемия в 1403 году. В центре сюжета - человек по имени Генри, в жизни которого произошли ужасные события. В поисках мести он встречается с самыми важными фигурами и событиями того времени. Задача не из легких, но с помощью глубокой ролевой механики Генри учится сражаться, читать и в целом выживать в этом суровом мире.

Kingdom Come Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.