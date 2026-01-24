Warhorse упростила систему преступлений в Kingdom Come: Deliverance ради "бедного крестьянского парня" Генри

Разработчики Kingdom Come: Deliverance признались, что отказались от полной исторической точности системы преступлений в игре, чтобы главный герой Генри не страдал слишком сильно за малейшие проступки.
«Было бы слишком сурово делать систему преступлений слишком реалистичной, особенно для Генри, — сказал ведущий дизайнер Прокоп Йирса в интервью Edge. — Он всего лишь крестьянский парень, и любое преступление каралось бы очень строго».
По словам разработчиков, реальная средневековая правовая система могла бы наказать Генри за малейшие нарушения, будь то за то, что он спит в чужом амбаре, или за случайное нарушение закона. В игре же игрокам грозит лишь мягкое наказание, что делает прохождение более дружелюбным и менее фрустрирующим.
Система преступлений была упрощена и в сиквеле, где Генри сталкивается с гораздо более сложной ситуацией: его родной город разрушен, родители убиты, а он втянут в конфликт между королями. Тем не менее, разработчикам удалось сохранить баланс между вызовом и играбельностью, избегая чрезмерно суровых наказаний, характерных для исторической эпохи.
Разработчики подчеркнули, что такая корректировка помогает игрокам сосредоточиться на истории и приключениях Генри, а не на постоянных угрозах ареста или казни за каждое действие.
Игра и так довольно жесткая, впрочем это ее фишка. Мне как раз больше всего не понравилось во второй части, что многие элементы сложности занерфили. Понятно, что это делалось, чтобы привлечь больше игроков, но часть своей самобытности, игра к сожалению утратила.
Играли знаем, правда геймплей довольно предсказуем, в игре пришлось носить очень много барахла для продажи.
Во второй части мой Генри не убил ни одного мирного жителя, пока не пришёл в один шумный табор ...