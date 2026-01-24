Warhorse упростила систему преступлений в Kingdom Come: Deliverance ради "бедного крестьянского парня" Генри

Разработчики Kingdom Come: Deliverance признались, что отказались от полной исторической точности системы преступлений в игре, чтобы главный герой Генри не страдал слишком сильно за малейшие проступки.

«Было бы слишком сурово делать систему преступлений слишком реалистичной, особенно для Генри, — сказал ведущий дизайнер Прокоп Йирса в интервью Edge. — Он всего лишь крестьянский парень, и любое преступление каралось бы очень строго».

По словам разработчиков, реальная средневековая правовая система могла бы наказать Генри за малейшие нарушения, будь то за то, что он спит в чужом амбаре, или за случайное нарушение закона. В игре же игрокам грозит лишь мягкое наказание, что делает прохождение более дружелюбным и менее фрустрирующим.

Система преступлений была упрощена и в сиквеле, где Генри сталкивается с гораздо более сложной ситуацией: его родной город разрушен, родители убиты, а он втянут в конфликт между королями. Тем не менее, разработчикам удалось сохранить баланс между вызовом и играбельностью, избегая чрезмерно суровых наказаний, характерных для исторической эпохи.

Разработчики подчеркнули, что такая корректировка помогает игрокам сосредоточиться на истории и приключениях Генри, а не на постоянных угрозах ареста или казни за каждое действие.