Warhorse выпустила 5-часовой игрофильм Kingdom Come: Deliverance, чтобы вы освежили память перед выходом сиквела

Warhorse Studios опубликовала видеоролик продолжительностью более пяти часов, раскрывающий весь сюжет Kingdom Come: Deliverance. Это уникальная возможность погрузиться в средневековый мир и заново открыть для себя эпическую историю. Если кто-то еще не играл в игру, будьте осторожны — это огромный спойлер.

Kingdom Come: Deliverance, вышедшая в 2018 году, получила признание игроков и критиков благодаря реалистичному изображению средневековой Европы и увлекательному сюжету. Игра переносит нас в 15 век, где мы играем за Индржиха, который после жестокого нападения на деревню отправляется в путешествие, полное мести.

Опубликованный игрофильм — отличное подспорье для тех, кто хочет узнать все ключевые моменты игры, не проходя ее. В нем собраны все сюжетные сцены, диалоги и события.