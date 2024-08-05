21 августа Kingdom Come: Deliverance 2 получит 20 минут геймплея и превью

Как сообщалось ранее, Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской студии Warhorse примет участие в выставке Gamescom 2024, проходящей в Кёльне с 21 по 25 августа. Однако, это не всё, что заготовили разработчики. Сегодня стала известна обширная программа на конец августа.

Warhorse Studios в Х рассказала что ждёт грядущую историческую ролевую игру в конце августа, помимо посещения Gamescom 2024. 20 числа, как было объявлено ранее, игра получит новый трейлер во время презентации Gamescom Opening Night Live, ведущим которой выступит, как бычно, Джефф Кили. 21 августа фанатов ждут целых 20 минут игрового процесса, а также различные превью от СМИ и контент-мейкеров. С 21 по 25 августа у посетителей Gamescom будет возможность самостоятельно опробовать демоверсию.