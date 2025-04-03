Актер, исполняющий роль Индржиха в Kingdom Come: Deliverance, прощается с поклонниками игры

Актер, исполняющий роль Индро, попрощался с Kingdom Come: Deliverance 2 и со студией Warhorse. По крайней мере, на данный момент.
Том Маккей опубликовал в X пост, в котором сообщил о завершении сеанса захвата движения в чешской студии. Актер также поделился фотографиями недавнего визита в студию звукозаписи Warhorse Studios.
На первый взгляд, такая новость не должна волновать фанатов. Напомним, что Kingdom Come: Deliverance 2 получит три DLC. Таким образом, Маккей мог просто сообщить, что его работа над этими дополнениями закончилась. Так же считают и некоторые фанаты.
Однако фанатов несколько обеспокоило то, что Маккей написал о "своем последнем дне в жизни" ("my last day ever"), как будто это окончательный конец его приключений с чешской серией. Это не кажется вероятным в контексте успеха Kingdom Come: Deliverance 2 и сообщений о том, что студия Warhorse уже знает, куда двигаться дальше с серией. Возможно, актер имел в виду лишь свой "последний" день на съемочной площадке KCD 2?
Некоторые игроки выразили беспокойство по поводу того, не предвещает ли это использование чешским разработчиком ИИ-"актеров". Это довольно маловероятно, даже в контексте того, что Даниэль Вавра не скрывает своего энтузиазма по поводу этой технологии. Недавно (подчеркнем: после 1 апреля) глава студии Warhorse представил видеоролик, демонстрирующий персонажей и локации KCD 2, "оживленные" искусственным интеллектом.
Звучит как будто на Марс собрался )
в 3 части будет другой гг вероятно. тот же птачек или вообще жижка.
За Катюшку будем банщицей работать!
До третий части еще стотлет так то смысл ему в вархорс тусоваться
Попрощался и хорошо
никогада не понимал нафига держать человека для записи движений. их может записать абсолютно любой человек. отсканировали лицо и гуляй рванина! разве что сделать лицевые анимации. ибо движания как раз таки должен делать специально обученный человек, типа театрала, мима, танцора в одном лице типа Энди Сёркиса. зачем задерживать артиста на такой долгий срок, когда он может заняться другими проектами?! или у них лишние бабки, например у СДпроджект ред, платить столько бабла киану ривзу!? когда он мог просканировать фейс и записать монологи и свалить. А движуху бы уже дублёр сделал за копейки. экономия, профит! // Александр Чацкий