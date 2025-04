Актер, исполняющий роль Индржиха в Kingdom Come: Deliverance, прощается с поклонниками игры

Актер, исполняющий роль Индро, попрощался с Kingdom Come: Deliverance 2 и со студией Warhorse. По крайней мере, на данный момент.

Том Маккей опубликовал в X пост, в котором сообщил о завершении сеанса захвата движения в чешской студии. Актер также поделился фотографиями недавнего визита в студию звукозаписи Warhorse Studios.

На первый взгляд, такая новость не должна волновать фанатов. Напомним, что Kingdom Come: Deliverance 2 получит три DLC. Таким образом, Маккей мог просто сообщить, что его работа над этими дополнениями закончилась. Так же считают и некоторые фанаты.

Однако фанатов несколько обеспокоило то, что Маккей написал о "своем последнем дне в жизни" ("my last day ever"), как будто это окончательный конец его приключений с чешской серией. Это не кажется вероятным в контексте успеха Kingdom Come: Deliverance 2 и сообщений о том, что студия Warhorse уже знает, куда двигаться дальше с серией. Возможно, актер имел в виду лишь свой "последний" день на съемочной площадке KCD 2?

Некоторые игроки выразили беспокойство по поводу того, не предвещает ли это использование чешским разработчиком ИИ-"актеров". Это довольно маловероятно, даже в контексте того, что Даниэль Вавра не скрывает своего энтузиазма по поводу этой технологии. Недавно (подчеркнем: после 1 апреля) глава студии Warhorse представил видеоролик, демонстрирующий персонажей и локации KCD 2, "оживленные" искусственным интеллектом.