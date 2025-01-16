Актер озвучки Kingdom Come: Deliverance 2 рассказал, что работа над репликами главного героя заняла более 500 часов

Kingdom Come Deliverance 2, долгожданное продолжение ролевой игры от Warhorse Studios, обещает стать настоящей эпопеей. Том Маккей, актер, озвучивающий главного героя Индржиха, поделился, что провел в звуковой кабине более 500 часов, записывая реплики персонажа.

Сценарий игры включает более 2,2 миллиона слов, что превышает рекорд Baldur's Gate 3, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса. Для сравнения, запись 500 часов диалогов может означать свыше 150 часов озвученных реплик в игре, учитывая профессиональные стандарты.

Индржих остается центральным персонажем с множеством сюжетных путей и диалогов, зависящих от выборов игрока. Это разнообразие и объем сценария объясняют масштаб работы над озвучкой.

О сюжете известно, что герой после засады теряет свои бонусы, коня и собаку, предоставляя игроку возможность вновь взяться за восстановление его силы и репутации.

Kingdom Come Deliverance 2 обещает быть амбициозной игрой, готовой удивить фанатов своим масштабом.