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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 449 оценок

Актер озвучки Kingdom Come: Deliverance 2 рассказал, что работа над репликами главного героя заняла более 500 часов

butcher69
Новости

Kingdom Come Deliverance 2, долгожданное продолжение ролевой игры от Warhorse Studios, обещает стать настоящей эпопеей. Том Маккей, актер, озвучивающий главного героя Индржиха, поделился, что провел в звуковой кабине более 500 часов, записывая реплики персонажа.

Сценарий игры включает более 2,2 миллиона слов, что превышает рекорд Baldur's Gate 3, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса. Для сравнения, запись 500 часов диалогов может означать свыше 150 часов озвученных реплик в игре, учитывая профессиональные стандарты.

Индржих остается центральным персонажем с множеством сюжетных путей и диалогов, зависящих от выборов игрока. Это разнообразие и объем сценария объясняют масштаб работы над озвучкой.

О сюжете известно, что герой после засады теряет свои бонусы, коня и собаку, предоставляя игроку возможность вновь взяться за восстановление его силы и репутации.

Kingdom Come Deliverance 2 обещает быть амбициозной игрой, готовой удивить фанатов своим масштабом.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Комментарий удален
opexdisturbed

Ок. Ты нашел тот момент, где можно сказать, что ты пишешь книгу. Но, тут речь не о том, что он перетрудился или устал, а о том, какой приблизительный объем реплик от одного только Индрика нам стоит ожидать.

0
Пользователь ВКонтакте

Похоже игру растягивали как могли // Олег Никитин

0
North235

Не думаю, что дело в растягивании. Даниэль Вавра в этом плане еще ни разу не разочаровал.

-1
Пользователь ВКонтакте

Дак в этом и суть рпг, что ты можешь повязнуть в побочках и прочем. Главное чтобы интересные были. // Паша Литвинов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Опасаюсь, что просто растягивали игру. Сложно придумать так много интересных квестов. Выйдет игра - увидим конечно. В последние годы инфа о том, что какая-то игра огромная, скорее отталкивает, чем привлекает, к сожалению. // Олег Никитин

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Тут думаю зайдет тем кому первая часть зашла. ее также называли претенциозной с огрмоным миром и по факту с по большей частью лесами и деревушками с парочкой городков, в игре не было сильно скучно и случайные события помогали , так что если все хорошие стороны первой части улучшат, то должна выйти хорошая игра, но не для всех, как собственно и первая, но говорят там чутка аркадней геймплей сделали для большего охвата. // Паша Литвинов

0
AGS37

что-то как-то дохрена 0_0
у меня в некоторых играх есть время игры свыше 500ч и я понимаю насколько это много
актёр озвучки там месяцев 5 не вылезал и озвучивал по 3ч ежедневно получается)

0
basket55

да брехня это все , что бы ты купил игру!

0
Терентьев Александр

Да, видимо расписали все сорта и состав чешского пыва.

0
basket55

Да, да так все и было!

0
QuadragenarianFawzi

Кто бы на русский озвучил, а так читать субтитры нет желания :(

0
Dendrayer

Это 62,5 дня, если учитывать 8-часовой рабочий день. С выходными, получается, ребята три месяца его реплики записывали. Офигеть

0
Wolfenstein

игра года

0