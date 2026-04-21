Актёр Генри из Kingdom Come готов вернуться к роли в экранизации

Исполнитель роли Генри в Kingdom Come: Deliverance Том Маккей заявил, что не против снова сыграть персонажа — на этот раз в возможной киноадаптации серии.

Актёр, работавший над игрой как голосом, так и через захват движений, признался, что образ сына кузнеца остаётся для него особенно важным. По его словам, он с удовольствием вернулся бы к роли, если бы получил соответствующее предложение, хотя окончательное решение, разумеется, зависит не от него.

Маккей отметил, что ему близка многогранность героя и его развитие на протяжении истории. При этом актёр добавил, что даже если его не позовут в проект, он всё равно поддержит экранизацию, поскольку у вселенной большой потенциал для адаптации.

Интерес к возможному фильму усилился после новостей о том, что один из ключевых создателей франшизы переключился на работу над киноверсией. Однако подробностей о проекте пока крайне мало, и сроки производства остаются неизвестными.

Стоит отметить, что возвращение Маккея может оказаться неочевидным решением — в оригинальной истории Генри представлен молодым персонажем, и возраст актёра может сыграть роль при кастинге. Тем не менее его участие могло бы порадовать поклонников, учитывая, насколько тепло была принята его работа в игре.