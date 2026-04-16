Актёр Генри в Kingdom Come: Deliverance 2 сравнил игру с Clair Obscur: Expedition 33 и Baldur's Gate 3

Исполнитель роли Генри в Kingdom Come: Deliverance 2 Том Маккей признал, что современный рынок RPG заполнен очень крупными и заметными проектами. По его словам, на фоне таких игр, как Clair Obscur: Expedition 33, Baldur’s Gate 3 и Elden Ring, новая часть исторической RPG может выглядеть гораздо менее масштабной.

В интервью перед церемонией BAFTA Games Awards 2026 актёр отметил, что понимает, насколько мощное влияние на индустрию оказывают подобные проекты. Особенно он выделил Clair Obscur: Expedition 33, которая стала одной из самых обсуждаемых RPG последнего времени и задала высокую планку для жанра.

Маккей образно сравнил ситуацию с детской площадкой, где такие крупные игры выглядят как старшие и более сильные участники. На их фоне Kingdom Come: Deliverance 2, по его словам, может казаться «младшим ребёнком».

Тем не менее актёр надеется, что игра от Warhorse Studios сможет запомниться игрокам и проживёт долгую жизнь, а не станет проектом, о котором быстро забудут после релиза. Он подчеркнул, что особенно гордится персонажем Генри, которого играет уже на протяжении двух частей серии.

Маккей также добавил, что не знает, какие планы у разработчиков на дальнейшее развитие франшизы. Однако он рассчитывает, что Kingdom Come: Deliverance 2 со временем сможет найти свою аудиторию даже в эпоху громких RPG вроде Clair Obscur: Expedition 33.