Актёр Генри в Kingdom Come: Deliverance 2 сравнил игру с Clair Obscur: Expedition 33 и Baldur's Gate 3

Исполнитель роли Генри в Kingdom Come: Deliverance 2 Том Маккей признал, что современный рынок RPG заполнен очень крупными и заметными проектами. По его словам, на фоне таких игр, как Clair Obscur: Expedition 33, Baldur’s Gate 3 и Elden Ring, новая часть исторической RPG может выглядеть гораздо менее масштабной.
В интервью перед церемонией BAFTA Games Awards 2026 актёр отметил, что понимает, насколько мощное влияние на индустрию оказывают подобные проекты. Особенно он выделил Clair Obscur: Expedition 33, которая стала одной из самых обсуждаемых RPG последнего времени и задала высокую планку для жанра.
Маккей образно сравнил ситуацию с детской площадкой, где такие крупные игры выглядят как старшие и более сильные участники. На их фоне Kingdom Come: Deliverance 2, по его словам, может казаться «младшим ребёнком».
Тем не менее актёр надеется, что игра от Warhorse Studios сможет запомниться игрокам и проживёт долгую жизнь, а не станет проектом, о котором быстро забудут после релиза. Он подчеркнул, что особенно гордится персонажем Генри, которого играет уже на протяжении двух частей серии.
Маккей также добавил, что не знает, какие планы у разработчиков на дальнейшее развитие франшизы. Однако он рассчитывает, что Kingdom Come: Deliverance 2 со временем сможет найти свою аудиторию даже в эпоху громких RPG вроде Clair Obscur: Expedition 33.
С каким временем? Он дату релиза вообще знает?
Этот шарит. Клэйр Обскюр просто мощный великан на фоне чешского лилипута. Не зря у одного крикливого бородатого мальчика забрали совочек и выгнали из игровой песочницы. Пусть теперь лепит свои креативные куличики один.
Кстати, награждение состоится завтра вечером, и нет никаких сомнений, что снова будет французский бенефис.
Clair Obscur: Expedition 33 ну ни как не громкая РПГ. Ролевая игра, приключения - да. Но как РПГ игра слабовата
Масштабность зависит от размеров мира и правила 40 секунд.
Если насыпать не однотипных 2-3 фазных сайд-квестов и различных разбойников и путников, чтобы они незаметно крали игровое время, даже малая игра будет казаться масштабной