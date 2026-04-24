Актёр из Kingdom Come: Deliverance хотел бы сыграть Арагорна в возможной игре по "Властелину колец"

Том Маккей, известный по роли Генри в серии Kingdom Come: Deliverance, заявил, что с радостью поучаствовал бы в проекте по вселенной «Властелина колец», если подобная игра действительно появится. Об этом актёр рассказал во время беседы на церемонии BAFTA Games Awards.

В последнее время в индустрии обсуждают слухи о том, что студия Warhorse Studios, создавшая Kingdom Come: Deliverance, может работать над игрой по миру Дж. Р. Р. Толкина. На фоне этих разговоров Маккей признался, что возможность сыграть персонажа из Средиземья стала бы для него настоящей мечтой.

По словам актёра, ему особенно близок образ Арагорна, хотя он отметил, что в легендариуме Толкина множество ярких героев и злодеев, которых было бы интересно воплотить. При этом Маккей подчеркнул, что в таком проекте он постарался бы сделать персонажа отличным от Генри, чтобы не повторять уже знакомый образ.

Актёр добавил, что ему нравится работать с разными типами ролей и экспериментировать с характерами, поэтому он открыт и для других персонажей из мира «Властелина колец».

Пока информация о возможной игре Warhorse Studios по Средиземью остаётся на уровне слухов, и официальных анонсов не было. Однако сам Маккей дал понять, что был бы рад вновь поработать со студией — на этот раз уже в совершенно другой фэнтезийной вселенной.