"Audentes fortuna juvat": в Warhorse ответили на вопрос о создании Kingdom Come: Deliverance 3 и проекта в другом жанре

После успеха Kingdom Come: Deliverance 2 многие игроки задаются вопросом о будущем Warhorse Studios. Будет ли третья часть, планирует ли студия эксперименты с другими жанрами, и почему разработчики отказались от Unreal Engine 5? На эти и другие вопросы ответил Тобиас Штольц-Цвиллинг, руководитель PR-направления Warhorse в своем недавнем разговоре с журналистами из портала Tech4Gamers.

По словам представителя студии, сейчас команда полностью сосредоточена на поддержке Kingdom Come: Deliverance 2 и работе над сюжетными дополнениями. Разговоры о третьей части или новых франшизах ведутся, но конкретных планов пока нет. В ответ на вопрос о будущем студии Тобиас лишь процитировал излюбленную фразу Яна Птачека:

Audentes fortuna juvat (“Смелым судьба помогает”).

Warhorse известна своим вниманием к исторической достоверности, но готовы ли они попробовать что-то новое? На этот вопрос Тобиас ответил уклончиво, снова повторив фразу Птачека. Возможно, студия не исключает экспериментов в будущем, но пока сосредоточена на текущей серии Kingdom Come: Deliverance.

Несмотря на то, что UE5 становится стандартом в игровой индустрии, Warhorse Studios предпочла усовершенствовать CryEngine. Разработчики адаптировали движок под свои нужды и добились нового уровня качества. Тобиас отметил, что "трава всегда зеленее по ту сторону забора", но для Warhorse выбор CryEngine был осознанным решением, позволившим избежать лишних затрат и сохранить гибкость в разработке. Это означает, что у команды нет ближайших планов менять движок и будущее проекты будут создаваться на CryEngine.

В добавок к этому Тобиас Штольц-Цвиллинг рассказал мнение всей студии о новой стратегии Microsoft. Разработчики в Warhorse поддерживают мультиплатформенный подход и считают, что стратегия Microsoft, направленная на распространение эксклюзивов на другие платформы, выгодна для игроков. Однако для разработчиков, которые изначально создают игры для всех платформ, это не оказывает значительного влияния.

Недавно Warhorse Studios поделилась информацией о поддержке модов и грядущих обновлениях. Игроков ждут важные исправления, улучшение производительности и новый контент. Подробнее о грядущем патче можно узнать в этой новости:

Сейчас команда активно занимается созданием патчей, которые не только исправят ошибки, но и принесут новый контент. Кроме того, уже идет работа над первым сюжетным DLC, которое расширит историю и добавит новые квесты.