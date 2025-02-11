Автор дилогии Kingdom Come: Deliverance с удовольствием сделал бы реалистичную RPG про викингов или крестоносцев

Несмотря на недавний релиз Kingdom Come: Deliverance 2, творческий руководитель игры Даниэль Вавра продолжает активно общаться с сообществом и делиться интересными деталями из разработки. В одной из последних своих публикаций в социальных сетях он неожиданно ответил на пожелания игроков о смене сеттинга для будущих проектов Warhorse Studios.

Один из пользователей спросил, хотели бы разработчики создать игру про викингов, на что Вавра ответил положительно:

С удовольствием. К тому же наш владелец — швед, и ему викинги нравятся так же, как и мне :)

Вскоре другой комментатор предложил альтернативу — средневековые крестовые походы. Вавра признался, что давно интересуется этой темой:

Я хотел сделать игру про крестовые походы уже много лет. Лет 20 назад я прочитал об этом множество книг.

Хотя это всего лишь публичные размышления, подобные заявления заставляют задуматься, какой могла бы получиться реалистичная RPG о викингах или крестоносцах от создателей Kingdom Come. Если Warhorse Studios возьмётся за такой проект, можно ожидать тот же скрупулёзный исторический подход, что и в дилогии про Богемию. В случае с викингами это могло бы быть эпическое путешествие скандинавского воина, столкновение с христианским миром и набеги на Англию или Францию. А RPG о крестовых походах, вероятно, затронула бы взаимодействие культур, религиозные конфликты и суровую реальность сражений в Святой земле.

Тем не менее, пока что это лишь размышления Вавры в соцсетях, а Warhorse Studios явно заняты поддержкой Kingdom Come: Deliverance 2 и созданием сюжетных расширений к игре.