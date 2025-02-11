Автор дилогии Kingdom Come: Deliverance с удовольствием сделал бы реалистичную RPG про викингов или крестоносцев

Несмотря на недавний релиз Kingdom Come: Deliverance 2, творческий руководитель игры Даниэль Вавра продолжает активно общаться с сообществом и делиться интересными деталями из разработки. В одной из последних своих публикаций в социальных сетях он неожиданно ответил на пожелания игроков о смене сеттинга для будущих проектов Warhorse Studios.
Один из пользователей спросил, хотели бы разработчики создать игру про викингов, на что Вавра ответил положительно:
С удовольствием. К тому же наш владелец — швед, и ему викинги нравятся так же, как и мне :)
Вскоре другой комментатор предложил альтернативу — средневековые крестовые походы. Вавра признался, что давно интересуется этой темой:
Я хотел сделать игру про крестовые походы уже много лет. Лет 20 назад я прочитал об этом множество книг.
Хотя это всего лишь публичные размышления, подобные заявления заставляют задуматься, какой могла бы получиться реалистичная RPG о викингах или крестоносцах от создателей Kingdom Come. Если Warhorse Studios возьмётся за такой проект, можно ожидать тот же скрупулёзный исторический подход, что и в дилогии про Богемию. В случае с викингами это могло бы быть эпическое путешествие скандинавского воина, столкновение с христианским миром и набеги на Англию или Францию. А RPG о крестовых походах, вероятно, затронула бы взаимодействие культур, религиозные конфликты и суровую реальность сражений в Святой земле.
Тем не менее, пока что это лишь размышления Вавры в соцсетях, а Warhorse Studios явно заняты поддержкой Kingdom Come: Deliverance 2 и созданием сюжетных расширений к игре.
Было бы очень круто, конечно. Нет путных игор на темы викингов, кроме валигали, и крестоносных походов, тут вообще ничего припомню.
Особенно если вавра возьмётся, году к 28 бы :)
Крестовые походы опасная тематика, которая неизбежно будет сопровождаться острыми религиозными вопросами и вызывать страшную тряску у всех категорий игроков. Неудивительно, что разрабы этого сторонятся.
Хотя я б тоже хотел.
Этих викингов и крестоносцев в масмедиа культуре только ленивый не делал. А вот произведений про Богемское захолустье раз, два и обчёлся.
Было бы здорово, конечно, но не с такой глючной боевой системой, которая перекочевала из первой части вместе с тонной багов. Чтобы убедиться в этом, можно, для примера, попробовать нанести несколько ударов по противнику, который спал и начинает подниматься. Удары просто "не дотянутся".
я бы не отказался от 3 Киндом Кама. Тем более , что гуситские войны еще по таймлайну не начались, а следовало бы уже их начать. А про викингов и прочих пусть другие делают смотря на успех вархорс
Я обеими руками ЗА.
Нет ни одной нормальной игры в сеттинге викингов кроме ас вальхала.
Вальгалла? Ты с ума сошёл.
😂😂😂
А что не так? Графика топ, викинги. Я оцениваю эту игру в отрыве от лора асасинов. Асасин сдох на 3 части.
хахахаха, игра с пушистыми пуськами по сравнению с настоящими норманнами, которые даже не могут сходить в нормальный вик на нежных христиан англов. Кроме того в игре обычный геймплей от Юбисофт :)
в
этой современной помойке оценка такая же, как недавнего Фейлгарду. Как ее можно сравнивать с KCDII, это оскорбление для геймеров.
Ваши вкусы весьма специфичны.
С неграми и гомодрилами
Да, всё как ты и любишь