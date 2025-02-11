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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 1 729 оценок

Автор дилогии Kingdom Come: Deliverance с удовольствием сделал бы реалистичную RPG про викингов или крестоносцев

Gutsz
Новости

Несмотря на недавний релиз Kingdom Come: Deliverance 2, творческий руководитель игры Даниэль Вавра продолжает активно общаться с сообществом и делиться интересными деталями из разработки. В одной из последних своих публикаций в социальных сетях он неожиданно ответил на пожелания игроков о смене сеттинга для будущих проектов Warhorse Studios.

Один из пользователей спросил, хотели бы разработчики создать игру про викингов, на что Вавра ответил положительно:

С удовольствием. К тому же наш владелец — швед, и ему викинги нравятся так же, как и мне :)

Вскоре другой комментатор предложил альтернативу — средневековые крестовые походы. Вавра признался, что давно интересуется этой темой:

Я хотел сделать игру про крестовые походы уже много лет. Лет 20 назад я прочитал об этом множество книг.

Хотя это всего лишь публичные размышления, подобные заявления заставляют задуматься, какой могла бы получиться реалистичная RPG о викингах или крестоносцах от создателей Kingdom Come. Если Warhorse Studios возьмётся за такой проект, можно ожидать тот же скрупулёзный исторический подход, что и в дилогии про Богемию. В случае с викингами это могло бы быть эпическое путешествие скандинавского воина, столкновение с христианским миром и набеги на Англию или Францию. А RPG о крестовых походах, вероятно, затронула бы взаимодействие культур, религиозные конфликты и суровую реальность сражений в Святой земле.

Игроки отыскали очень мрачную секретную концовку в Kingdom Come: Deliverance 2

Тем не менее, пока что это лишь размышления Вавры в соцсетях, а Warhorse Studios явно заняты поддержкой Kingdom Come: Deliverance 2 и созданием сюжетных расширений к игре.

5
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
korhaalom

Было бы очень круто, конечно. Нет путных игор на темы викингов, кроме валигали, и крестоносных походов, тут вообще ничего припомню.

Особенно если вавра возьмётся, году к 28 бы :)

2
JackSirris

Крестовые походы опасная тематика, которая неизбежно будет сопровождаться острыми религиозными вопросами и вызывать страшную тряску у всех категорий игроков. Неудивительно, что разрабы этого сторонятся.

Хотя я б тоже хотел.

0
Retro_Gamer91
1
PuHAC

Этих викингов и крестоносцев в масмедиа культуре только ленивый не делал. А вот произведений про Богемское захолустье раз, два и обчёлся.

0
vtl7888

Было бы здорово, конечно, но не с такой глючной боевой системой, которая перекочевала из первой части вместе с тонной багов. Чтобы убедиться в этом, можно, для примера, попробовать нанести несколько ударов по противнику, который спал и начинает подниматься. Удары просто "не дотянутся".

0
Stalker608

я бы не отказался от 3 Киндом Кама. Тем более , что гуситские войны еще по таймлайну не начались, а следовало бы уже их начать. А про викингов и прочих пусть другие делают смотря на успех вархорс

0
вупсич пупсич

Я обеими руками ЗА.

Нет ни одной нормальной игры в сеттинге викингов кроме ас вальхала.

-2
Art Borsic

Вальгалла? Ты с ума сошёл.

8
Destroited
кроме ас вальхала

😂😂😂

2
вупсич пупсич Art Borsic

А что не так? Графика топ, викинги. Я оцениваю эту игру в отрыве от лора асасинов. Асасин сдох на 3 части.

1
PlayGonnor вупсич пупсич

хахахаха, игра с пушистыми пуськами по сравнению с настоящими норманнами, которые даже не могут сходить в нормальный вик на нежных христиан англов. Кроме того в игре обычный геймплей от Юбисофт :)

в

этой современной помойке оценка такая же, как недавнего Фейлгарду. Как ее можно сравнивать с KCDII, это оскорбление для геймеров.

1
Art Borsic вупсич пупсич

Ваши вкусы весьма специфичны.

0
Simple Jack

С неграми и гомодрилами

-3
Gunдон

Да, всё как ты и любишь

0