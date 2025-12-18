Автор серии Kingdom Come предупредил об угрозе ИИ человечеству - но готов использовать его для создания игр

Креативный директор и сценарист Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра высказался о будущем искусственного интеллекта в игровой индустрии — и его позиция оказалась противоречивой. По мнению разработчика, ИИ может привести не только к радикальным изменениям в геймдеве, но и к куда более мрачным последствиям.

В серии публикаций в соцсетях Вавра признался, что не является поклонником ИИ, однако считает сопротивление технологии бессмысленным. Он сравнил происходящее с промышленной революцией, заявив, что ИИ способен «похоронить» большинство крупных издателей, привычный Голливуд и даже поставить под вопрос будущее человечества.

При этом разработчик видит и практическую сторону прогресса. По его словам, если ИИ позволит небольшой команде за год создать масштабную и качественную игру — как это было «в старые добрые времена», — он только поддержит такой подход. Вавра подчёркивает, что речь идёт не об отказе от людей: ключевые роли по-прежнему будут у сценаристов, художников, программистов и арт-директоров, а ИИ должен лишь избавить их от рутинной работы.

Отдельно он отметил потенциал ИИ в создании более «живых» NPC. Вавра считает революционной идею персонажей, с которыми игрок сможет говорить о чём угодно — от маршрута до соседних деревень, до личных мнений о мире. Такие диалоги невозможно записать традиционным способом из-за их бесконечного количества вариаций.