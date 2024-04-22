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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 124 оценки

Авторы Kingdom Come 2 прокомментировали ситуацию с кадрами и увольнениями в Embracer Group

Gruz_
Новости

В 2019 году студию Warhorse приобрела Embracer Group. Из-за этого возникли вопросы о дальнейшей судьбе чешской студии, которая уже заканчивает работу над Kingdom Come 2, выход которой запланирован на конец этого года. Но к счастью, как выяснилось, Warhorse - одна из тех команд, которых процесс реструктуризации в Embracer Group/PLAION ничуть не затронул.

В интервью IGN Штольц-Зиллинг из Warhorse сообщил, что за последние 10 лет чешскую компанию почти никто не покидал. Почти все те, кто работал над первой Kingdom Come, по-прежнему работают в Warhorse.

"В нашей команде есть разработчики, которые работали над Deliverance и остаются с нами в Warhorse Studios уже 10 лет - включая меня. У нас очень низкий процент ухода из компании, что, на мой взгляд, является хорошим знаком в наше время. Мы активно используем аутсорсинг, гораздо больше, чем при создании Kingdom Come Deliverance.

Нет, реструктуризация никак не повлияла на компанию Warhorse. У нас по-прежнему отличные отношения с Plaion"

Штольц-Цвиллинг из Warhorse.

По словам разработчика, в команде 250 постоянных сотрудников. Это довольно мало для проекта такого масштаба (в два раза больше Kingdom Come 1). В то же время, сохранение структуры студии позволило Warhorse полностью избежать увольнений во время реструктуризации, проводимой в Embracer Group.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
UninformedReynold

Не думаю что 250 это мало, да игра больше, но и над 1-ой работало меньше, да и кажется реюз ассетов есть, что значительно упрощает разработку, но по крайней мере графического скачка не видно.

Но кстати один из моих фаворитов на GOTY, ждемс.

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Mokou
в команде 250 постоянных сотрудников. Это довольно мало для проекта такого масштаба (в два раза больше Kingdom Come 1)

Первую игру же 11 человек сделали, нет?

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