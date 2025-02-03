Авторы Kingdom Come: Deliverance 2: "Кто-то пытается навесить на нас ярлыки, а мы просто хотим сделать классную игру"

Производство игр становится все более сложным процессом. Многие современные студии-разработчики сталкиваются не только с необходимостью соответствовать финансовым требованиям своих инвесторов (что уже существенно ограничивает творческий потенциал), но и с риском быть списанными со счетов критиками "воук" культуры.

Теперь и Kingdom Come: Deliverance 2 попала под огонь критики за сценарные и дизайнерские решения, использованные в этой средневековой ролевой игре - причем еще до ее выхода. Разработчики из студии Warhorse, ответственной за игру, уже ответили на это.

Над чем же потрудились чешские разработчики? Прежде всего, большим этническим разнообразием главных героев KCD 2 по сравнению с первой частью - ведь на улицах Куттенберга мы встретим цыган, немцев, итальянцев, а также половецких наемников.

Поскольку действие игры происходит в Средние века, а ее сеттинг не ассоциируется у фанатов с большим культурным или этническим разнообразием, некоторые игроки поставили под сомнение историческую достоверность Kingdom Come: Deliverance 2 - а оттуда недалеко и до обвинений в "воук" культурных влияниях. Оказывается, однако, что вопрос не так прост.

В Куттенберге больше этнических групп, потому что это королевский монетный двор. Это один из важнейших городов Священной Римской империи, поэтому здесь можно встретить итальянцев, немцев [...] и еврейский квартал - мы хотели показать, какой была жизнь евреев в Средние века. Поскольку это город, мы сделали большой акцент на том, чтобы показать их восприятие мира - это гораздо важнее, чем одежда или внешний вид. Речь идет о том, как они воспринимали общество, которое было в основном христианским и чешскоязычным. Важно не только включить их в игру, но и передать их точку зрения - то, чего часто не хватает в играх и медиа, которые называют себя разнообразными. Часто эти персонажи просто присутствуют, но мы их по-настоящему не знаем.

— объясняет Ондржей Биттнер, старший дизайнер игры.

Однако этим дело не ограничилось: студия также добавила необязательный нетрадиционный роман, что, по мнению некоторых, только подлило масла в огонь. Однако сами создатели упорно отстаивают свое видение и ссылаются, в частности, на консультации с историками, чтобы гарантировать подлинность представленного мира.

Первый Kingdom Come получил похвалу за достоверное отражение реалий средневековья Центральной Европы, не показывая представителей других культур в духе инклюзивности. Тем не менее, некоторые фанаты обратили внимание на этот вопрос. Поэтому каяться разработчики сейчас ни перед кем не собираются.

Несколько лет назад нас воспринимали по-другому. Теперь же на нас навесили этот ярлык. Кажется, что кто-то постоянно пытается на нас навесить ярлык, а мы просто хотим сделать классную игру".

— прокомментировал ситуацию глобальный PR-менеджер Warhorse Тобиас Штольц-Цвиллинг.

Наверное, не существует игр, которые нравятся всем. И судя по первым рецензиям на Kingdom Come: Deliverance 2, подавляющее большинство игроков сосредоточится на увлекательном геймплее и сюжете, а не будет выискивать недостатки в намерениях разработчиков.