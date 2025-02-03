Авторы Kingdom Come: Deliverance 2: "Кто-то пытается навесить на нас ярлыки, а мы просто хотим сделать классную игру"

Производство игр становится все более сложным процессом. Многие современные студии-разработчики сталкиваются не только с необходимостью соответствовать финансовым требованиям своих инвесторов (что уже существенно ограничивает творческий потенциал), но и с риском быть списанными со счетов критиками "воук" культуры.
Теперь и Kingdom Come: Deliverance 2 попала под огонь критики за сценарные и дизайнерские решения, использованные в этой средневековой ролевой игре - причем еще до ее выхода. Разработчики из студии Warhorse, ответственной за игру, уже ответили на это.
Над чем же потрудились чешские разработчики? Прежде всего, большим этническим разнообразием главных героев KCD 2 по сравнению с первой частью - ведь на улицах Куттенберга мы встретим цыган, немцев, итальянцев, а также половецких наемников.
Поскольку действие игры происходит в Средние века, а ее сеттинг не ассоциируется у фанатов с большим культурным или этническим разнообразием, некоторые игроки поставили под сомнение историческую достоверность Kingdom Come: Deliverance 2 - а оттуда недалеко и до обвинений в "воук" культурных влияниях. Оказывается, однако, что вопрос не так прост.
В Куттенберге больше этнических групп, потому что это королевский монетный двор. Это один из важнейших городов Священной Римской империи, поэтому здесь можно встретить итальянцев, немцев [...] и еврейский квартал - мы хотели показать, какой была жизнь евреев в Средние века. Поскольку это город, мы сделали большой акцент на том, чтобы показать их восприятие мира - это гораздо важнее, чем одежда или внешний вид. Речь идет о том, как они воспринимали общество, которое было в основном христианским и чешскоязычным. Важно не только включить их в игру, но и передать их точку зрения - то, чего часто не хватает в играх и медиа, которые называют себя разнообразными. Часто эти персонажи просто присутствуют, но мы их по-настоящему не знаем.
— объясняет Ондржей Биттнер, старший дизайнер игры.
Однако этим дело не ограничилось: студия также добавила необязательный нетрадиционный роман, что, по мнению некоторых, только подлило масла в огонь. Однако сами создатели упорно отстаивают свое видение и ссылаются, в частности, на консультации с историками, чтобы гарантировать подлинность представленного мира.
Первый Kingdom Come получил похвалу за достоверное отражение реалий средневековья Центральной Европы, не показывая представителей других культур в духе инклюзивности. Тем не менее, некоторые фанаты обратили внимание на этот вопрос. Поэтому каяться разработчики сейчас ни перед кем не собираются.
Несколько лет назад нас воспринимали по-другому. Теперь же на нас навесили этот ярлык. Кажется, что кто-то постоянно пытается на нас навесить ярлык, а мы просто хотим сделать классную игру".
— прокомментировал ситуацию глобальный PR-менеджер Warhorse Тобиас Штольц-Цвиллинг.
Наверное, не существует игр, которые нравятся всем. И судя по первым рецензиям на Kingdom Come: Deliverance 2, подавляющее большинство игроков сосредоточится на увлекательном геймплее и сюжете, а не будет выискивать недостатки в намерениях разработчиков.
Та нечего, я просто убью негра и затащю его под срущую кобылу :D
А вот это уже прописная истина. Если что, ожиданий по игре не завышаю
Забавно, что люди которым не похер на эту тупую ситуацию в игру даже играть не будут)
Ладно..ничего страшного если в игре будет один педик....не набрасывайте г ..вно на вентилятор...
Не прогибайтесь и ярлыков не будет.
ну то есть очень большие фанаты первого Киндом Кама) Поставили ярлык отличной игры
Так это другие повесточные.
Реальность такова, что ток завтра мы узнаем что из себя предстваляет начальная часть игры. Первая игра была хорошей игрой, с уникальным сетингом. Но с абсолютно всратой технической частью на релизе, кучей багов,недоделанных квестов, вплоть до сегодняшнего дня. В том числе даже сейчас в игре можно встретить софтлок. Я перед второй часть, прошел первую и получил софтлок когда с птачеком,барским сыном, в бане веселился(как двусмвсленно звучит,ахаха). Что не отменят того что игра сделана с душой.
Сделали ли они выводы из релиза первой игры. Какая будет тех часть. Какие персонажи, какой сюжет, как это все прописано. Первые нотки мы узнаем завтра, а полноценно можно будет понять лишь как мин через неделю.
очередной свидетель багов, прошел первую часть через 2 месяца после релиза - нашел 0 багов, не считая пару не работающих триггеров квестов, которые лечились перезагрузкой. За.бали эти сказки о тысячах багов, списанные с форумов с других сайтов, когда уверен, что сам ты игру не то что не прошел, но и не факт, что запускал
Есть "Ричард-львиное сердце" и есть "Генри-чернильница"
Лично мне пофиг есть ли нетрадиционка, она же не обязательна, игрока не заставляют это делать. Но все так относятся, будто это будет важно, нужно и т.д. Тупость и только. Это как с bg3 и медведем. Все расфорсили из-за одной сцены которую вообще легко упустить. Да и то что там хэи, так это рпг где каждый играет как хочет, хоть девочки там будут свой хэй фанфик делать, кому не пофиг на это? Пока не навязывается, всё нормально. За историчность не скажу, просто знаю что у Китайцев например были истории поднебесного лгбт и в принципе, но сейчас с этим жоский запрет(на сколько я понял).
Половина тех, кто здесь орёт о повестке, побежит шпёхать Ганса в первую очередь. Я как-то тут писал, что было бы забавно, если бы за гей-роман давали ачивку в Стиме, сколько латентных в отзывах бы спалилось.
Пора шпёхать Ганса.
вы пытаетесь усидеть на двух бутылках и повесточку загнать и в тоже время осуждаете и отрицаете,а повестку списываете на историческую достоверность(как юбики,которые- все нормально,негры в японии такое же обычное дело как и в африке,почитайте историю)
дай мне ссыль на повестку в игре, порванка, только на достоверно установленную, а не вбросы таких же желтушных журнализд как и местное хомячье, которому везде повестка мерещится.
Ярлык пи*даболов они сами на себя навесили, разве нет?
И добавляют негра в следующей части
Ярлык русофоба пожалуй можно оставить)
В чём проявляется их русофобия?
Ну, тут издатель не разрешает продавать, а не разрабы.
Можно конечно, может поймут что переводи на русский не переводи все равно найдутся недовольные неадекватны.