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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 190 оценок

Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 летом покажут игру и угостят желающих пивом

Gutsz
Новости

В апреле этого года прогремел долгожданный анонс прямого сиквела реалистичной ролевой игры Kingdom Come: Deliverance. Разработчики из студии Warhorse опубликовали эффектный трейлер с демонстрацией геймплейных кадров и пообещали выпустить игру до конца этого года. С тех пор новых подробностей о Kingdom Come: Deliverance 2 практически не появилось, но все изменится уже этим летом. Авторы собираются организовать весьма необычные встречи с фанатами, на которых будут показывать ожидаемую игру и угощать фирменным чешским пивом.

Как сообщается, студия Warhorse в июне этого года организует три специальных мероприятия, которые будут посвящены Kingdom Come: Deliverance 2. Все они пройдут в разных уголках Чехии, позволяя фанатам и самим разработчикам объединиться для обсуждения ожидаемой игры. Судя по всему, эти встречи будут ориентированы в первую очередь на поклонников Kingdom Come: Deliverance. Учитывая, насколько сильно разработчики ценят своих фанатов, не исключено, что на одном из таких мероприятий будет озвучена новая информация о сиквеле.

Ожидается, что во время этих встреч представители Warhorse покажут "живой" геймплей Kingdom Come: Deliverance 2 и поделятся другими важными новостями об игре и самой студии. Релиз RPG должен состояться до конца этого года на ПК и консолях.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Lvinomord

....и угостят желающих пивом - но для этого нужно будет надавать по щам местному мужичку.Если сам получаешь,то в качестве утешительного приза тебе дают мешок угля;)

11
Пользователь ВКонтакте

А лучше б дали эль после которого можно было было б сохраниться в этой жизни // Lionel Messi

2
Fishlex

И закидать какашками дом каких нибудь "противников пива"))

2
sapphire_n

Лучше шнапс, для сохранения.

0
-zotik-

Друг брал интервью у них когда они в москву с анонсом длс приезжали, они ему стилёвую флешку с контентом дали и какой то алкоголь тож по игру оформленый)

3
Anton Vasiljev

А ВОТ ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ!

1
Fishlex

Может появится червенфест ))

0
Пользователь ВКонтакте

ну наконец то настоящие игры анонсируют // Devlet Yilmaz

0
Oscilograf

Чот я подозреваю что в Россию они с этой акцией не приедут, а в Чехию большинству будет поехать сложно.

0
Sir Walter

А зачем им приезжать в агрессивно настроенное к ним страну?

1
Изя Шпульман

в роися больше никто не приедет, еще 2-3 года и будет натуральная "северная диарея 2"

1
Cидoрыч

Чисто из-за пива бы съездил.

0
211186

Вот это я понимаю разрабы красавчики

0
XpressV

А дату выхода покажут?

-1
Topkon Tent
-2