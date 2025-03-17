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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 4 238 оценок

Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 не планируют заниматься ремастером первой игры

butcher69 butcher69

Kingdom Come: Deliverance 2 стала большим успехом для Warhorse Studios, разойдясь тиражом в два миллиона копий менее чем за две недели. Однако тем, кто надеялся на обновленный ремастер первой части, ждать не стоит.

В интервью YouTube-каналу SxyBiscuit менеджер по связям с общественностью студии Тобиас Штольц-Цвиллинг заявил, что у разработчиков нет планов возвращаться к первой игре. По его словам, если только сторонняя студия не предложит портировать игру, например, на Switch, ремастера или улучшенной версии ждать не стоит.

Это может разочаровать фанатов, особенно учитывая слабую производительность некоторых областей. Однако Warhorse сосредоточена на поддержке сиквела: уже вышел патч 1.2, добавлены бесплатные функции, а впереди DLC. Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC.

5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
SkyraX

достаточно патча на длсс и всё, производительность вырастит в несколько раз

3
Medya power

и фср

1
Кот Миша

Я думаю перевыпустить РПГ с огромным количеством всевозможных расчетов сложнее, чем сделать это с примитивным экшеном. Пусть делают новые игры, история с ремастерами в принципе не здоровая, на фоне ремейков, которые гораздо чаще раскрывают старое действительно с новой стороны.

1
Валерий Юриков

Да и зачем, пару недель назад проходил первую часть, отлично выглядит на последних обновленных hd текстурах

0
spaMER_ID

Движок оптимизировать и накатить патч для актуальных консолей, ибо там все плачевно.

0