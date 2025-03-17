Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 не планируют заниматься ремастером первой игры

Kingdom Come: Deliverance 2 стала большим успехом для Warhorse Studios, разойдясь тиражом в два миллиона копий менее чем за две недели. Однако тем, кто надеялся на обновленный ремастер первой части, ждать не стоит.

В интервью YouTube-каналу SxyBiscuit менеджер по связям с общественностью студии Тобиас Штольц-Цвиллинг заявил, что у разработчиков нет планов возвращаться к первой игре. По его словам, если только сторонняя студия не предложит портировать игру, например, на Switch, ремастера или улучшенной версии ждать не стоит.

Это может разочаровать фанатов, особенно учитывая слабую производительность некоторых областей. Однако Warhorse сосредоточена на поддержке сиквела: уже вышел патч 1.2, добавлены бесплатные функции, а впереди DLC. Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC.