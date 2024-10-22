Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 показали новый скриншот из игры, намекающий на возвращение механики охоты

Чешские разработчики из студии Warhorse продолжают делиться крупицами новой информации об одной из самых ожидаемых ролевых игр следующего года. Самое интересное о Kingdom Come: Deliverance 2 можно будет узнать ближе к релизу, а возможно, и после него. Чтобы скрасить ожидание, авторы опубликовали скриншот и напомнили о механике охоты, которая была в первой игре и вернётся в сиквеле.

На новом изображении показан процесс охоты в Kingdom Come: Deliverance 2. На скриншоте можно увидеть густой лес, главного героя с арбалетом и оленя, который, похоже, вот-вот будет подстрелен. В первой игре охота была полноценным элементом игрового процесса, проработанным с высокой степенью реализма. Она позволяла прокачивать навыки героя и зарабатывать на продаже мяса. Все эти возможности вернутся в Kingdom Come: Deliverance 2, а также станут ещё более реалистичными, если верить разработчикам.

Кроме того, Warhorse подтвердили, что не собираются делать игру проще для игроков. В Kingdom Come: Deliverance 2, как и в оригинальной игре, не будет прицелов или меток, облегчающих прицеливание. Игрокам придётся самостоятельно научиться целиться из лука, арбалета или другого оружия. По словам разработчиков, отсутствие прицела — это "часть игровой концепции".