Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 показали новый скриншот из игры, намекающий на возвращение механики охоты

Чешские разработчики из студии Warhorse продолжают делиться крупицами новой информации об одной из самых ожидаемых ролевых игр следующего года. Самое интересное о Kingdom Come: Deliverance 2 можно будет узнать ближе к релизу, а возможно, и после него. Чтобы скрасить ожидание, авторы опубликовали скриншот и напомнили о механике охоты, которая была в первой игре и вернётся в сиквеле.
На новом изображении показан процесс охоты в Kingdom Come: Deliverance 2. На скриншоте можно увидеть густой лес, главного героя с арбалетом и оленя, который, похоже, вот-вот будет подстрелен. В первой игре охота была полноценным элементом игрового процесса, проработанным с высокой степенью реализма. Она позволяла прокачивать навыки героя и зарабатывать на продаже мяса. Все эти возможности вернутся в Kingdom Come: Deliverance 2, а также станут ещё более реалистичными, если верить разработчикам.
Кроме того, Warhorse подтвердили, что не собираются делать игру проще для игроков. В Kingdom Come: Deliverance 2, как и в оригинальной игре, не будет прицелов или меток, облегчающих прицеливание. Игрокам придётся самостоятельно научиться целиться из лука, арбалета или другого оружия. По словам разработчиков, отсутствие прицела — это "часть игровой концепции".
Добавьте хищных зверей мля: медведей, волков... этого не хватало в первой части!
Очень не хватало
волков, в том регионе нет медведей
Это и так понятно было, что будет охота и лес. Еще бы написали: Намекнули на возвращение мечей и щитов.
И первый мод будет на прицел для лука...
А она разве куда-то пропадала? ) скорее продолжая традиции первой части.
А вот это отличная новость. Первый KCD прям радовал своей сложностью на начальных этапах игры, когда игрок адаптируется под обстоятельства, а не обстоятельства под игрока. Не многие нынешние игры так могут. Конечно, найдутся те, кто будут говорят о лайтовости игры и на начале, но я именно что об отыгрыше роли деревенского растяпы, который потерял всё и ничего не умеет, а не о попытках «сломать» игру и найти крутую снарягу в Скалице.
Нда, ну и маркетинг. Это все равно, что часть сиськи показать. Ждём новость анализа геймплея ведущих хомяков. Основываясь на скриншоте.
Спорное утверждение, ибо иную сиську лучше не казать вовсе :
всю первую часть прошел с нарисованым на мониторе прицелом тк лук у них это мазохизм какойто