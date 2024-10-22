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Kingdom Come: Deliverance 2 11.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 308 оценок

Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 показали новый скриншот из игры, намекающий на возвращение механики охоты

Gutsz
Новости

Чешские разработчики из студии Warhorse продолжают делиться крупицами новой информации об одной из самых ожидаемых ролевых игр следующего года. Самое интересное о Kingdom Come: Deliverance 2 можно будет узнать ближе к релизу, а возможно, и после него. Чтобы скрасить ожидание, авторы опубликовали скриншот и напомнили о механике охоты, которая была в первой игре и вернётся в сиквеле.

На новом изображении показан процесс охоты в Kingdom Come: Deliverance 2. На скриншоте можно увидеть густой лес, главного героя с арбалетом и оленя, который, похоже, вот-вот будет подстрелен. В первой игре охота была полноценным элементом игрового процесса, проработанным с высокой степенью реализма. Она позволяла прокачивать навыки героя и зарабатывать на продаже мяса. Все эти возможности вернутся в Kingdom Come: Deliverance 2, а также станут ещё более реалистичными, если верить разработчикам.

Кроме того, Warhorse подтвердили, что не собираются делать игру проще для игроков. В Kingdom Come: Deliverance 2, как и в оригинальной игре, не будет прицелов или меток, облегчающих прицеливание. Игрокам придётся самостоятельно научиться целиться из лука, арбалета или другого оружия. По словам разработчиков, отсутствие прицела — это "часть игровой концепции".

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
HITMAN 5

Добавьте хищных зверей мля: медведей, волков... этого не хватало в первой части!

8
-zotik-

Очень не хватало

1
pam007666

волков, в том регионе нет медведей

0
Nimlis

Это и так понятно было, что будет охота и лес. Еще бы написали: Намекнули на возвращение мечей и щитов.

3
PanKotovsky

И первый мод будет на прицел для лука...

3
North235
на возвращение механики охоты

А она разве куда-то пропадала? ) скорее продолжая традиции первой части.

подтвердили, что не собираются делать игру проще для игроков

А вот это отличная новость. Первый KCD прям радовал своей сложностью на начальных этапах игры, когда игрок адаптируется под обстоятельства, а не обстоятельства под игрока. Не многие нынешние игры так могут. Конечно, найдутся те, кто будут говорят о лайтовости игры и на начале, но я именно что об отыгрыше роли деревенского растяпы, который потерял всё и ничего не умеет, а не о попытках «сломать» игру и найти крутую снарягу в Скалице.

2
bubenson

Нда, ну и маркетинг. Это все равно, что часть сиськи показать. Ждём новость анализа геймплея ведущих хомяков. Основываясь на скриншоте.

0
MORDORR
'' Это все равно, что часть сиськи показать ''

Спорное утверждение, ибо иную сиську лучше не казать вовсе :

0
malars0

всю первую часть прошел с нарисованым на мониторе прицелом тк лук у них это мазохизм какойто

0