Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли ключевую роль саундтрека и особенности его создания

Студия Warhorse поделилась подробностями о создании саундтрека для долгожданного сиквела Kingdom Come: Deliverance 2, который выходит чуть больше чем через неделю. Возвращение композитора Яна Вальты обещает сделать музыкальное сопровождение одной из сильных сторон игры, сохраняя баланс между аутентичностью средневековой музыки и современными симфоническими традициями.

Ян Вальта объяснил, что саундтрек выполнен в формате симфонической музыки с «нотками средневековья» — специальными акцентами, вроде старинных инструментов, таких как лютни, флейты и других. Однако главная задача музыки — не воссоздать эпоху дословно, а подчеркнуть драматические моменты, сюжетные повороты и атмосферу приключений главного героя.

Особенности саундтрека заключаются в его двух уровнях. Первый — это симфонические композиции, созданные для сюжетных катсцен. Их записывали вживую с участием большого оркестра и хора, иногда в таких знаковых местах, как пражский Рудольфинум, где на сцене находилось более 100 музыкантов.

Вторая часть — это динамическая музыка, которая реагирует на действия игрока и контекст игрового мира. Она меняется в зависимости от времени суток, погоды, местоположения и даже типа заданий. Вальта отметил, что для этого было создано сотни уникальных музыкальных триггеров, которые позволяют каждому моменту в игре звучать максимально уместно.

Если идет дождь, звучит музыка для дождя. Если игрок заходит в темный лес — звучит специальная композиция для леса. Даже для ночи в городе мы написали отдельные мелодии, подчеркивающие её атмосферу.

— рассказал Вальта.

Подход студии к созданию саундтрека свидетельствует о стремлении сохранить дух оригинальной игры и довести атмосферу до новых высот. Уже совсем скоро игроки смогут вновь окунуться в знакомый мир Генриха, где музыка станет полноценным участником повествования.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на ПК и консолях.