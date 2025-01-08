Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 рассказали о типах лошадей, которые может оседлать игрок

Warhorse Studios раскрыли новые подробности о лошадях в Kingdom Come: Deliverance 2. Каждая из них предлагает уникальные особенности и подходит для различных стилей игры. В официальном посте студии в социальных сетях было представлено три типа лошадей: Рабочий конь (Rouncey), Стремительный скакун (Courser) и Боевой жеребец (Destrier).

Рабочий конь – универсальная рабочая лошадь

Эти кони отличаются доступностью и надежностью. Как отмечают разработчики, эта лошадь «стоит как кружка слабого эля, но служит вдвое дольше». Они отлично подходят для выполнения самых разных задач – от перевозки добычи до стремительных поездок в таверну. Такой конь станет верным спутником как для крестьян, так и для рыцарей.

Стремительный скакун – стремительный и сильный выбор

Это быстрые и маневренные скакуны, идеально подходящие для тех, кто любит опасные вылазки и рискованные решения. Они способны не только на штурм вражеских лагерей, но и на стремительные побеги из неприятностей. Благодаря более утонченному внешнему виду, они заметно выделяются, оставаясь при этом более доступными по цене, чем элитные лошади.

Боевой жеребец – элита среди скакунов

Этот тип лошадей представляет вершину качества. Это тяжелые и мощные боевые кони, созданные для столкновений с врагами. Они олицетворяют роскошь и престиж. Их часто выбирают те, кто хочет заявить о своем статусе в игре.

Warhorse Studios также отметили, что каждая из лошадей предложит игрокам разнообразные взаимодействия, влияющие на ход их путешествий в средневековой Европе. Kingdom Come: Deliverance 2 выходит уже в следующем месяце. Узнать больше о размерах игры и старте предварительной загрузки можно в этом материале.