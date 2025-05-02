Авторы Kingdom Come Deliverance 2 уточнили сроки запуска первого DLC

Студия Warhorse уточнила сроки запуска первого DLC к Kingdom Come: Deliverance 2. DLC под названием Brushes With Death выйдет уже в середине мая, хотя ранее его релиз ожидался только во второй половине месяца.

Главной темой дополнения станет история загадочного художника по имени Мастер Войта, который обращается к главному герою за помощью в поиске вдохновения. Эта сюжетная линия будет доступна практически сразу после начала игры и не потребует прохождения основной кампании. Разработчики обещают увлекательный сюжет, далёкий от простых квестов формата «принеси — отнеси».

С выходом DLC в игру добавят кастомизацию щитов: игроки смогут выбирать узоры, цвета и символику, которая открывается по мере прохождения заданий и исследования мира. Вместе с дополнением выйдет и патч версии 1.3, который добавит конную стрельбу из лука, гонки на лошадях и улучшенный баланс — враги в районе Кутна-Горы станут куда опаснее.