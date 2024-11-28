Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 воссоздали одну из главных природных достопримечательностей Чехии

Студия Warhorse в продолжении средневековой RPG Kingdom Come: Deliverance обещает впечатлить игроков не только увеличенными масштабами игрового мира, но и детальной проработкой исторической эпохи XV века. Для создания аутентичной атмосферы разработчики посетили множество исторических мест и природных заповедников, которые будут тщательно воссозданы в игре. Среди них — знаменитый природный объект Чехии, Пруд Вежак.
Об этом представители Warhorse сообщили в своих социальных сетях, где опубликовали сравнительные изображения из игры и реальные фотографии. Локация Пруд Вежак была детально перенесена в игру, включая характерные элементы ландшафта, такие как песчаниковые скалы и густая растительность, сохранившиеся до наших дней.
Пруд Вежак — доказательство того, что природная красота вечна, независимо от того, в какой эпохе вы находитесь: в XV веке или современной Чехии. История еще никогда не выглядела так привлекательно!
— отметили разработчики.
В реальной жизни Пруд Вежак находится на территории природного заповедника «Чешский рай», знаменитого своими уникальными экосистемами и живописными видами. Этот регион представляет собой плато из песчаника, перемежающееся с крутыми ущельями и густыми лесами. Судя по всему, в игре локацию можно будет исследовать самостоятельно, что добавит реализма и увлекательности игровому процессу.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован на 11 февраля для ПК и консолей.
Авторы Авоведа в то же время воссоздали небинарных персон
Кто о чем,а вшивый о бане.
Как это связано с этой игрой?
Это два конкурента, что будут соревноваться за внимание игроков. И пока одни просто делают игру; другие делают себе альтернативную- PR компанию.
А они знают,что они конкуренты?
Мне кажется,это игры для принципиально разной аудиотории.
Конечно знаю – компании в курсе других релизов и оценивают риски. Вон, чтобы Dragon Age: The Veilguard хоть в каком-то положительном свете предстала, её перенесли на самый тухлый по релизам месяц, в окно без единой нормальной конкуренции. И это им даже помогло (наверное?..). И не важно, что аудитория разная – идёт борьба за внимание игроков в большей своей массе; а не за фрагмент, которая предпочитаешь лишь определённый жанр.
Осталось добавить пиво, хоккей и порноактрис
Выглядит атмосферно, мне нравится. Чуть-чуть осталось и мы окунёмся в этот средневековый мир.