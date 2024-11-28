Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 воссоздали одну из главных природных достопримечательностей Чехии

Студия Warhorse в продолжении средневековой RPG Kingdom Come: Deliverance обещает впечатлить игроков не только увеличенными масштабами игрового мира, но и детальной проработкой исторической эпохи XV века. Для создания аутентичной атмосферы разработчики посетили множество исторических мест и природных заповедников, которые будут тщательно воссозданы в игре. Среди них — знаменитый природный объект Чехии, Пруд Вежак.

Об этом представители Warhorse сообщили в своих социальных сетях, где опубликовали сравнительные изображения из игры и реальные фотографии. Локация Пруд Вежак была детально перенесена в игру, включая характерные элементы ландшафта, такие как песчаниковые скалы и густая растительность, сохранившиеся до наших дней.

Пруд Вежак — доказательство того, что природная красота вечна, независимо от того, в какой эпохе вы находитесь: в XV веке или современной Чехии. История еще никогда не выглядела так привлекательно!

— отметили разработчики.

В реальной жизни Пруд Вежак находится на территории природного заповедника «Чешский рай», знаменитого своими уникальными экосистемами и живописными видами. Этот регион представляет собой плато из песчаника, перемежающееся с крутыми ущельями и густыми лесами. Судя по всему, в игре локацию можно будет исследовать самостоятельно, что добавит реализма и увлекательности игровому процессу.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован на 11 февраля для ПК и консолей.