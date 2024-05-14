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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 178 оценок

Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 заявили о завершении озвучки главного героя, на что ушло больше 500 часов

Gutsz
Новости

У средневековой ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2 есть все шансы выйти уже в этом году. Разработчики из студии Warhorse уже несколько раз подчеркивали, что её производство находится на финальном этапе. Авторы занимаются окончательной оптимизацией проекта, и на днях был полностью завершен важный этап - озвучивание. Как сообщается, сегодня был завершен процесс звукозаписи для главного героя Индржиха, которого озвучивает актер Том МакКэй.

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Об этом стало известно из официального обращения представителей студии Warhorse. Разработчики сообщили, что МакКэй официально завершил свою работу над проектом. Он озвучивал главного героя Kingdom Come: Deliverance 2 на протяжении 508 часов и потратил на это 127 полных рабочих дней.

Сам актер пошутил на этот счёт, сообщив, что большая часть его реплик ушла на жалобы о чувстве голода разными интонациями. На самом деле у главного героя будет действительно много диалогов в Kingdom Come: Deliverance 2, где он будет активным собеседником. Релиз игры намечен на этот год для ПК и консолей.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
-zotik-

Ьлин я буду скучать по по его найвной глупой деревенской роже)

4
SoRaS3

Прокачал красноречие. ))

3
Mokou
большая часть его реплик ушла на жалобы о чувстве голода разными интонациями

Хм, значит ли это, что врываться в чужие дома и есть их похлёбку больше нельзя будет? В противном случае мне жаль его старания.

3
211186

Похож!!!

0
Igor Udilov

Эх, сыграть бы в обе части с качественной русской озвучкой.

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Пользователь ВКонтакте

Есть кто играет на Икс боксе сериас икс в Modern Warfare 3,3023года выпуска, проблема с игрой такая:При загрузки игры появляется такая шняга.Может кто сталкивался с такой проблемой. Переустановка игры не помогает. Другие игры в том числе и этой серии работают без проблем. И эта игра запускалась без проблем до настоящего времени. Ни где ни какой информации о сбоях игры нет. Не думал, что на консолях бывают такие проблемы, на ПК там ясно кодеки, драйвера слетают, а тут то что может быть? // Олег Бражников

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