Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 знают о проблемах баланса и других ошибках, но не хотят спешить с патчами

В последние годы большинство крупных игровых релизов сталкиваются с серьезными техническими проблемами. Особенно остро это ощущается на ПК, где к обычным багам и недоработкам добавляются ошибки с оптимизацией. Однако сиквел Kingdom Come: Deliverance стал одной из немногих игр, сумевших избежать подобных сложностей. Проект выделяется стабильной работой и качественной проработкой многих аспектов. Игроки начали активно обсуждать недостатки лишь спустя три недели после выхода, что для современных релизов стало редкостью.
Разработчики Warhorse Studios уже знают о жалобах на дисбаланс экономики и боевой системы в поздней игре. Даниэль Вавра отметил, что вторая половина прохождения становится слишком простой: торговцы испытывают нехватку денег для скупки добычи, а бои уже не представляют особой сложности. Однако команда не спешит с выпуском исправлений, чтобы не испортить впечатления новичков. Пока многие игроки еще находятся в стартовых регионах, разработчики решили отложить балансные изменения на 2–3 недели.
Еще одной причиной осторожного подхода стала недавняя серия видеокарт Nvidia RTX 5000. В Warhorse Studios отметили, что пока не будут выпускать крупные обновления для ПК-версии, так как новые драйверы Nvidia остаются нестабильными и могут приводить к различным проблемам. Разработчики предпочитают дождаться, пока ситуация стабилизируется, прежде чем выпускать важные патчи.
При этом команда никак не прокомментировала жалобы пользователей на странное поведение дождя в игре. Неясно, будет ли этот эффект исправлен в ближайших обновлениях. Вместо конкретных заявлений студия лишь отметила, что продолжает внимательно следить за отзывами игроков и намерена устранять баги постепенно.
Это вполне логично в мире, где зарплата среднего обитателя составляет 5 грошей в день, а полный доспех далеко не каждый пан себе позволить может. Не надо ничего менять, а кто хочет сломать баланс и стать миллионером, ступайте на нексус, уже есть мод.
Это как бы в любой игре так, когда ты уже раскачаешься и оденешься. Так что теперь делать? Одеть всех нищих бродяг в фул миланку и сделать их мастерами меча?
Фух, как хорошо, что мне не надо обновляться, и я не почувствую все эти эксперименты на себе, по мне игра идеальна и так. А насчет багов, я хз, где их выискивают, я там живу уже неделю, ничего, кроме внезапно появляющегося дождя, не замечено.
жалобы на счет сложности в играх это конечно кринж. легко?- ну так сними экипировку, которая делает персонажа слишком сильным. нет, они хотят быть в лучшей экипировки и чтобы бои всё еще были проблемными, а потом жаловаться на автолевелинг
Угу, давайте я список небольшой настрочу ( прошел игру ))))
1. Баг в сюжете с дверьми, когда ты остаёшься за локацией интереса, а дверь неактивна
2. Дуэль, когда противник к тебе голый приходит или за ареной остается, а арена закрыта невидимыми стенам
3. Боевка, когда ты пытаешься перейти в левое или правое положение удара, но оно камеру решило на другого врага переместить
4. Боевка, когда противник в гуще событий к тебе тепешится и резко наносит удар ( встречается, когда противник застревает за другим врагом, но все еще целит тебя )
5. Квесты которые невозможно начать ( пример, квест у большого города на плавильне. Мы получаем на него наводку, когда соберем три артефакта удачи ( монета в таверне, гвоздь у бабки в доме и подкова на двери ) и топор из них выплавим )
Ну тут все, что я помню. Ну и давайте напомню про тупость разработчика в отношении сохраненний игры, мало того, что игра требует юзать зелья, но вот если ты забыл сохранится после квестов ( не сюжетных ) или долгой игры тебя резко шлют на*** и говорят тебе... х**, а не сохраненния и начинай все заново ( психанул и поставил мод на сохраенния ).
Ну и визуальные баги с физичными объектами
А где графический баг?) Пушку недостоверно распердолило?)
Скрин для прикола добавил, а про баги... подгрузка крыш домов издалека, хвост лошади, как рагдол в Gmod разносило... но отмечу это было редко и причина этому злоупотребления сохранениями.
Кто бы сомневался.
главное чтобы вот это сдержали и выпустили в срок
Щиты сезонов года лежат на чердаке у Крейзеля
Это я знаю, да
А не знаешь, можно пройти квесты Крейзеля почти до конца и часть квестов Радована, там свадьба без меня не начнётся?
У меня ни разу на хбоксе не было проблем с дождем