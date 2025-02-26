Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 знают о проблемах баланса и других ошибках, но не хотят спешить с патчами

В последние годы большинство крупных игровых релизов сталкиваются с серьезными техническими проблемами. Особенно остро это ощущается на ПК, где к обычным багам и недоработкам добавляются ошибки с оптимизацией. Однако сиквел Kingdom Come: Deliverance стал одной из немногих игр, сумевших избежать подобных сложностей. Проект выделяется стабильной работой и качественной проработкой многих аспектов. Игроки начали активно обсуждать недостатки лишь спустя три недели после выхода, что для современных релизов стало редкостью.

Разработчики Warhorse Studios уже знают о жалобах на дисбаланс экономики и боевой системы в поздней игре. Даниэль Вавра отметил, что вторая половина прохождения становится слишком простой: торговцы испытывают нехватку денег для скупки добычи, а бои уже не представляют особой сложности. Однако команда не спешит с выпуском исправлений, чтобы не испортить впечатления новичков. Пока многие игроки еще находятся в стартовых регионах, разработчики решили отложить балансные изменения на 2–3 недели.

Еще одной причиной осторожного подхода стала недавняя серия видеокарт Nvidia RTX 5000. В Warhorse Studios отметили, что пока не будут выпускать крупные обновления для ПК-версии, так как новые драйверы Nvidia остаются нестабильными и могут приводить к различным проблемам. Разработчики предпочитают дождаться, пока ситуация стабилизируется, прежде чем выпускать важные патчи.

При этом команда никак не прокомментировала жалобы пользователей на странное поведение дождя в игре. Неясно, будет ли этот эффект исправлен в ближайших обновлениях. Вместо конкретных заявлений студия лишь отметила, что продолжает внимательно следить за отзывами игроков и намерена устранять баги постепенно.