Авторы Kingdom Come не раскрывают новый проект, но подтверждают работу над масштабной RPG

Разработчики из Warhorse Studios, известные по серии Kingdom Come: Deliverance, подтвердили, что уже работают над новым проектом, однако раскрывать подробности пока не готовы. В ходе общения с фанатами студия ограничилась общими формулировками, подчеркнув, что речь идёт о крупной ролевой игре.

Представители команды уклончиво прокомментировали слухи о возможной игре по вселенной «Властелина колец», не подтвердив и не опровергнув эту информацию. Разработчики дали понять, что говорить о будущих проектах рано, сохраняя интригу вокруг следующей работы студии.

При этом авторы отметили, что остаются верны своему стилю. Новый проект будет масштабной, сюжетно ориентированной RPG с высоким уровнем погружения и вниманием к деталям. Также разработчики с юмором добавили, что постараются избежать технических проблем, с которыми сталкивались их предыдущие игры.